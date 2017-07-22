به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز (شنبه) در شهر بانکوک تایلند آغاز شد و سه نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.



در وزن ۴۲ کیلوگرم مهدی ویسی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد مقابل کشتی گیری از کشور ازبکستان با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. حریف وی در این دیدار نماینده کشور قزاقستان است.



در وزن ۵۰ کیلوگرم محمد ابراهیمی در کشتی مقابل نماینده کشور هند با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و با توجه به شکست کشتی گیر هندی در دور بعد، ابراهیمی هم از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۵۸ کیلوگرم مرتضی پورمرتضوی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر کشتی گیر یمنی را مغلوب کرد و در دور بعد نماینده کشور قزاقستان را با نتیجه ۲ بر ۲ شکست داد. وی در دور سوم نیز با نتیجه ۶ بر صفر کشتی گیر قرقیزستانی را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف حریف هندی می رود.