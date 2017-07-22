به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این همایش با حمایت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

محورهای همایش ملی «نگاهی نو به زبان و ادب عامه» عبارت‌اند از: تعاریف و ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌ها (شامل روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه، نسبت و تعامل ادبیات رسمی و عامه، مخاطب‌شناسی و ادبیات عامه، تاریخچۀ پژوهش در ادبیات عامه)، نقد و بررسی ادبیات عامه (شامل ادبیات داستان عامه، شعرها و بومی‌سروده‌ها، بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه، ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی، ادبیات عامه و اسطوره، ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان) و ادبیات عامه و مطالعات بینارشته‌ای (شامل ادبیات عامه و پویانمایی، ادبیات عامه و زبان‌شناسی، رابطه و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه، ادبیات عامه و روان‌شناسی، ادبیات عامه و رسانه، ادبیات عامه و جامعه‌شناسی، مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه)؛

محورهای ویژه هم شامل معرفی و تحلیل اشعر شاعران و نویسندگان بوشهر و بررسی و تحلیل گویش‌ها تنوع زبانی در استان بوشهر، بررسی ادب عامه در استان بوشهر و... است.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانۀ همایش، به نشانی: بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، ارسال کنند.