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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

فورد برای پلیس « پیک آپ» می سازد

فورد برای پلیس « پیک آپ» می سازد

یک شرکت خودروسازی از وانت پیکاپی با ۳۷۵ اسب بخار قدرت رونمایی کرده است. این پیکاپ برای نیروی پلیس آمریکا طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، شرکت فورد قصد دارد برای نیروی پلیس آمریکا وانت پیکاپ تولید کند. این شرکت به تازگی از خودروی مذکور رونمایی کرده است.

 این خودروی پلیس که «پیکاپ F-150 Police Responder » نام گرفته دارای چهار چرخ متحرک است همچنین قدرت آن  ۳۷۵ اسب بخار اعلام شده است.

به گفته شرکت تولید کننده این پیکاپ دارای موتور ۶ سیلندر است و با سرعت  ۱۰۰ مایل برساعت حرکت می کند.  این مشخصات فراتر از هرگونه خودروی پلیس دیگری است.  خودروی مذکور دارای ظرفیت ۵ نفر است و بدنه آن نیز از آلومینیوم سبک ساخته شده است.

 این در حالی است که فورد مدت هاست برترین تولید کننده خودروهای پلیس در آمریکا است و سعی دارد موقعیت خود را در این حوزه تثبیت کند.

فورد این خودرو را برای نیروهای پلیس منطقه ای و مرزی تولید خواهد کرد.

کد مطلب 4037582

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