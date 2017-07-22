افتتاحیه «صد اثر صد هنرمند» ۱۲۵ میلیون فروخت/ اعلام قیمت آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز افتتاحیه نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» ۳۵ کار در مجموع به قیمت ۱۲۵ میلیون تومان به فروش رسید که به گفته لیلی گلستان، هفتاد درصد این آثار متعلق به جوانان بود.

در این نمایشگاه که ۲۵۷ اثر به خریداران آثار هنری پیشنهاد شده کارهایی با قطع های متنوع در ابعاد بسیار کوچک تا آثار ۱۰۰ در ۷۰ در سبک های مختلف هنری روی دیوار است.

در مقابل در ورودی آثاری کمتر دیده شده از هنرمندان مدرنیست و به نام ایرانی به چشم می خورد؛ کارهایی از علی ترقی جاه، ناصر اویسی، فرامرز پیلارام، رضا مافی، فرح اصولی، پرویز کلانتری، ایران درودی، منوچهر معتبر، سیاوش کسرایی و دو اثر منحصر به فرد در قطعی کوچک از محمد احصایی. قیمت این کارها از ۹ میلیون تومان برای تابلوی کوچکی از فرح اصولی شروع می شود و تا اثر ۸۰ میلیون تومانی پرویز کلانتری پیش می رود. دیگر آثار ارزشمند این دیوار با قیمت های متنوع ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ و ۴۵ میلیون تومان در معرض دید است.

مجسمه ها در این نمایشگاه شامل کارهایی از هنرمندان سرشناس ایرانی همچون ژازه تباتبایی، محمد حسین عماد، رضا قره باغی و دیگران با قیمت های ۲ و نیم میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان ارائه شده است.

روی دیوار سمت چپ گالری گلستان، آثار گران قیمت نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. دو کار که گرانترین آثار این دوره هستند تابلوهایی از آیدین آغداشلو و فرامرز پیلارام است که هر یک ۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند و همسایه اثری کمتر دیده شده از مسعود عربشاهی است. روی همین دیوار عکسی متفاوت از عباس کیارستمی که تصویری از یک دشت و زمین کشاورزی را به ثبت رسانده با قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان به علاقمندان به این هنرمند پیشنهاد شده است.

در این نمایشگاه آثار هنرمندان جوان بسیاری به چشم می خورد که در کنار آثار هنرمندان پیشکسوت و نامدار آثارشان ارائه شده و با قیمت هایی متنوع به فروش می رسد. آثار این هنرمندان که روی دیوار سمت راست گالری برای فروش گذاشته شده است با آثاری از قطع کوچک با قیمت ۳۰۰ هزار تومان آغاز می شود.

بیشتر آثار قرار گرفته روی این دیوار از لحاظ تصویری ساختاری آبستره دارند. در میان این تابلو ها آثاری سوررئالیستی که نشان دهنده فضاهایی غیر واقع است نیز به نمایش در آمده اند. قیمت این آثار از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان است و نام بسیاری از هنرمندان جوان در آن به چشم می خورد که برخی امضای شان تثبیت شده است و بسیاری برای اولین بار در این نمایشگاه خود را به مردم و خریداران آثار هنری ارائه کرده اند.

در دیوار انتهایی گالری گلستان نیز آثار دیگری از هنرمندان جوان در قطع های بزرگ تر به نمایش است که بیشتر با تکنیک های آب رنگ و رنگ روغن روی بوم یا کاغذ شکل گرفته و موضوع بیشتر این آثار طبیعت و مناطق روستایی است که دو تا سه میلیون تومان هم قیمت گذاری شده اند.

یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه اختصاص دیواری از گالری گلستان به هنرمندان شهرستانی به خصوص هنرمندانی از شهر اصفهان است که همه زیر مجموعه ای فرهنگی و هنری به نام «لوتوس» فعالیت می کنند. در این بخش از نمایشگاه آثار متنوعی از مینی‌مالیست تا فیگوراتیو و انتزاعی که هر کدام پوشش دهنده یک نوع ذائقه هنری است با قیمت های بین یک و نیم تا چهار میلیون تومان به نمایش درآمده است.

بیست و پنجمین «صد اثر صد هنرمند»، عصر جمعه سی ام تیرماه در گالری گلستان به نشانی دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ آغاز به کار کرد و تا ٢٥ مرداد هر روز از ٤ تا ٨ عصر دایر است و تنها روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود .