کاهش ۵ هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به رکورد پیک در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز گذشته (جمعه) پیک مصرف برق در حالی عدد ۴۶ هزار و ۸۱۶ مگاوات را ثبت کرد که در مدت مشابه سال قبل، رکورد بی سابقه ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات مصرف برای صنعت برق ثبت شده بود؛ البته این اتفاق به دلیل تعطیلی مراکز عمومی و دولتی در روز جمعه رخ داده است.

کاهش مصرف برق در روز گذشته و همزمانی آن با پیک مصرف برق در سال گذشته، از این منظر می‌تواند یک امتیاز باشد که در روزهای اخیر، ما شاهد افزایش بیش از ۱۱ هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. امری که به گفته کارشناسان صنعت برق، تداوم آن می توانست پایداری شبکه برق را که برای مدت ۱۵ سال هیچگونه خاموشی سراسری را تجربه نکرده است، با خطر مواجه کند.

این گزارش می افزاید، میزان مبادلات برق در روز گذشته، حدود یک هزار و ۹۲۸ مگاوات بوده که از این میزان، سهم صادرات یک هزار و ۳۱۶ مگاوات، و سهم واردات ۶۰۰ مگاوات بوده است.

گفتنی است میزان مصرف برق صنایع نیز در این روز، برابر با ۴ هزار و ۲۹۲ مگاوات بوده که نسبت به روز گذشته بیش از ۱۰۰ مگاوات رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، به طور کلی تداوم روند افزایشی مصرف برق به ویژه در بخش خانگی، حامل پیامی هشدار دهنده مبنی بر افزایش هزینه های صنعت برق برای سال جاری و سال‌های آتی است.

گزارش ها حاکی از این است که با رشد ۷ درصدی پیک مصرف برق در سال جاری نسبت به سال گذشته، تنها در شهری مانند تهران برای پوشش چنین رشدی باید سال آینده حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بخش توزیع و انتقال و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید هزینه کرد.