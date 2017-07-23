انبار سبد و کارتن میوه در شیراز طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت ۲۳:۲۹ دقیقه شنبه شب، گزارش آتش سوزی در یک انبار سبد و کارتن میوه در بولوار ولایت از طریق تماس تعداد زیادی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ ، به مرکز فرماندهی گزارش شد. آتش نشانان به سرعت راهی محل حادثه شده و با توجه به گستردگی حریق ، تیم های اطفایی از هفت ایستگاه آتش نشانی نیز در محل حاضر شدند.

علی اصغر ذاکر حسینی فرمانده ایستگاه ۱۳ در شرح این عملیات گفت: در این عملیات با توجه به وجود چندهزار جعبه کارتن و سبد میوه و مجاورت این کارگاه از ضلع غربی با کارگاه شارژ کپسول گاز ال پی جی غیر مجار، از ضلع شرقی با کارگاه چوب بری و از ضلع جنوبی با کارگاه ضایعات پلاستیک ، آتش نشانان از هفت ایستگاه آتش نشانی و ۴۵ نفر از پرسنل در محل به منظور اطفا و جلوگیری از سرایت آتش سوزی به اطراف حضور پیدا کردند.

این مقام مسئول اضافه کرد: آتش نشانان از چند جهت به سرعت بوسیله چندین رشته آبدهی شروع به اطفای حریق کرده و تیم های دیگری بصورت همزمان ایمن سازی و جلوگیری از سرایت شعله های آتش به کارگاه های مجاور را برعهده داشتند. با تلاش بدون وقفه آتش نشانان، خوشبختانه کارگاه های مجاور و تعداد زیادی از سبدها و کارتن های خالی موجود در انبار از آتش درامان ماندند.

این عملیات با پاکسازی و جداسازی اجناس سوخته و حضور آتش نشانان از ایستگاه های ۱۳ و۱۲، ۳ ، ۹ ، ۱۴ ، ۱۰ ، ۷ و ۱۸ ، در ساعت ۳:۲۶ دقیقه بامداد امروز به پایان رسید . علت آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.