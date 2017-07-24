به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحد امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کرماننشاه برگزار شد، اظهار داشت: امسال در دهه کرامت، میزبان دو کاروان از خدام بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا. ر استان کرمانشاه هستیم و سوم مرداد مراسم استقبال از این کاروان در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی انجام می‌شوند.

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: سلسله جشن های زیر سایه خورشید علاوه بر کشور جمهوری اسلامی ایران، در ۳۰ کشور مسلمان نیز برگزار می‌شود و در دویست نقطه از استان کرمانشاه نیز برگزار می‌شود.

موحد با اشاره به اینکه حماسه عشق و دلدادگی به امام رضا علیه السلام در دهه کرامت در حال جهانی شدن است، افزود: اعزام کاروانهای زیارتی به مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۷۲ گروه جهادی زیرمجموعه کار گروه های مختلف وجود دارد، افزود: دفتر جذب و گزینش خادم یاران رضوی نیز در استان کرمانشاه راه اندازی شده است.