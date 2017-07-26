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۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

اطلاعیه پلیس تهران دربارهٔ کشف جنازه کودک ۸ماهه/سارق دستگیر شد

اطلاعیه پلیس تهران دربارهٔ کشف جنازه کودک ۸ماهه/سارق دستگیر شد

سرانجام کارآگاهان به نشانی اعلامی مراجعه و متأسفانه با پیکر بی جان کودک ربوده شده مواجه گردیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کشف خودروی سرقت شده و پیدا شدن جنازه کودک ۸ ماهه در آن، پلیس تهران اطلاعیه‌ای را به شرح زیر منتشر کرد:

«به دنبال سرقت خودرو فردی در روز پنج شنبه در منطقه مشیریه تهران که پس از خروج از پارکینگ منزلش بمنظور بستن درب پارکینگ خودرو را بصورت روشن رها کرده و منجر به سرقت خودرو و نوزاد هشت‌ماهه اش شد، بلافاصله یک تیم از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری سارق یا سارقین و یافتن کودک ربوده شده را در دستور کار خود قرار دادند.

علیرغم نبود هیچ گونه سرنخ و اثری از مجرم یا مجرمین، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند دو نفر را شناسایی که نفر اول در محل سکونت خود واقع در شهرستان پاکدشت دستگیر و در اظهارات خود به سرقت خودرو و ربایش کودک توسط یکی از دوستانش اعتراف و اعلام کرد در همان ساعات اولیه پس از سرقت وی به همراه همدستش خودرو و کودک را به شهرستان پاکدشت منتقل کرده و سپس از همدیگر جدا شدند.

بلافاصله مأمورین به محل اختفای سارق اصلی مراجعه و وی را دستگیر کردند. این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری است و به تازگی از زندان آزادشده است در اعترافات اولیه اعلام کرد که ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت‌ماهه را در یکی از خیابانهای شهرستان پاکدشت رها کرده و در حال حاضر هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت کودک ربوده شده ندارد.

سرانجام کارآگاهان به نشانی اعلامی مراجعه و متأسفانه با پیکر بی‌جان کودک ربوده‌شده مواجه گردیدند.

پلیس در پایان باتوجه به تلاش‌های صورت گرفته برای کشف این جنایت و ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک، از والدین خواست در نگهداری از فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع اینگونه فجایع نباشیم.»

کد مطلب 4041653

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