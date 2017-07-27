۸ اثر فرهنگی سیستان وبلوچستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، با پیگیری‌های انجام شده از سوی استاندار و اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان و در اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان و قانون الحاق به کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس و در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون فوق، ۸ اثر فرهنگی ناملموس سیستان و بلوچستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

این آثار شامل «پوچ مولکی کوم بلوچ، مهارت تهیه پوشاک بلوچ‌ها» به شماره ۱۲۶۷، «مهارت دوخت پوشاک سیستان» به شماره ۱۲۶۸، «تجگی‌پزی، خوراکی آئینی نوروزی در سیستان» به شماره ۱۲۶۹، «پلاس بافی، مهارت بافت سیاه چادر در سیستان» به شماره ۱۲۷۰، «نان نو، خوراکی نوروزی» به شماره ۱۲۷۱، «بوی مردگو، آئینی برای آمرزش رفتگان و درگذشتگان قبل از ایام نوروز در سیستان» به شماره ۱۲۷۲، «سنت علفه، سنت نوروزی برای افزایش میزان محصول و دوری از چشم زخم» به شماره ۱۲۷۳، «بهارگاه جشن نوروز» به شماره ۱۲۷۴ است.

این آثار پس از تشکیل پرونده و بحث و بررسی و در راستای برنامه‌های ثبتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در فهرست آثار ملی کشور(فهرست نمونه و درخطر) به ثبت رسیده است.