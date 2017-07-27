پیشرفت مرکز سوانح و سوختگی اردبیل مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی صبح پنجشنبه در بازدید از مرکز تروما و رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی اردبیل تصریح کرد: این مرکز درمانی از سال ۸۶ آغاز شده و باید تا سال ۹۰ به بهره برداری می رسید.

وی افزود: تکمیل این مرکز درمانی با توجه به اینکه بخشی از بیمارستان فاطمی به آن انتقال خواهد یافت در دست پیگیری است تا به دلیل نیاز مبرم در سال جاری به بهره برداری برسد.

وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه ساختمان بیمارستان فاطمی اردبیل به رغم پرسنل مطلوب قدمت بالایی دارد و امکان نوسازی ندارد، اضافه کرد: ضروری است که نسبت به تکمیل اورژانس اردبیل، بیمارستان امام رضا (ع) و مرکز تروما تا پایان سال جاری اقدام شود.

وی در خصوص احداث بیمارستان هزار تختخوابی اردبیل نیز اضافه کرد: صحبت هایی در مورد این پروژه صورت گرفته اما ضروری است نسبت به تامین مالی آن تدابیری اندیشیده شود.

وزیر بهداشت همچنین به ضرورت اولویت بندی برخی شهرها در تجهیز و توسعه مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال باید شهر مشکین شهر در اولویت قرار گیرد.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با توسعه روابط ایران و آذربایجان در رابطه با مسائل درمانی افزود: روابط مطلوبی با آذربایجان داریم و در سفر رئیس جمهور آذربایجان به ایران و همچنین مذاکراتی که صورت گرفت قرار بود اتفاقات بیشتری را شاهد باشیم که محقق نشده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: در صورتی که وزیر بهداشت آذربایجان علاقه مند به توسعه روابط باشد در خود کشور فرصت های زیادی در زمینه سرمایه گذاری و خدمات داریم.

وی افزود: همچنین به دلیل سطح بالای خدمات درمانی در ایران و دانشگاه های شاخص در این حوزه کشورهای آذربایجان می تواند از این ظرفیت های ایران استفاده کند.