«روحانی» من را مجبور به حضور در بنیاد شهید کرد/ پشیمان نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی شهیدی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح مجتمع توانبخشی ایثارگران لرستان در سخنانی با بیان اینکه هر انقلابی که در دنیا اتفاق افتاده چه مذهبی و چه ملی با سه گروه مواجه بوده است، اظهار داشت: یک گروه طرفدار و پیرو انقلاب و موافق انقلاب، یک عده مخالف و یک عده بینابین بوده اند.

نقش آفرین پیروزی های ایران انقلابیون هستند

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از این قاعده مستثنی نبود، امام(ره) مردم را هدایت کرد و با همت، فداکاری و مقاومت مردم در ۲۲ بهمن سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید، گفت: انقلاب اسلامی جمهوری ایران نیز طبیعتا با سه گروه از روز اول انقلاب مواجه شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه عده ای آمدند کنار امام(ره) و با امام دست بیعت دادند و تا شهادت پای پیروزی انقلاب ایستادند، تصریح کرد: همچنین گروهی از همان روز اول پرچم مخالفت با امام(ره) و انقلابیون را بلند کردند ور وز به روز توطئه برای انقلاب به وجود آوردند و تا به امروز هم دست بردار توطئه های خود چه در داخل و چه در خارج نیستند.

حجت الاسلام شهیدی ادامه داد: گروه سوم کسانی بودند که هر کجا پرچم اش پرحرکت تر بود دنبال آن پرچم رفتند و بیان قرآن این گروه را به عنوان منافق و انسان های دوچهره معرفی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این انقلاب با این وضعیت ۴۰ سال از عمرش می گذرد، گفت: نقش آفرین این پیروزی ها، آرامش ها و آسایش ها یقینا انقلابیون بودند، آن ها که وفادار به امام(ره) بودند و در کنار امام قرار گرفتند و با هدایت و مدیریت و ایثار خود توانستند امروز انقلاب را به نقطه ای که هستیم برساندند.

ایثارگران پرمشکل ترین افراد جامعه هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه از جمله این ها ایثارگران بودند، ایثارگران از روزی که حمله صدام به کشور شروع شد آمدند به صحنه ایستادگی کردند و جبهه را اداره کردند، گفت: این اقدام ایثارگران واقعا بی نظیر بود و تاریخ این جانفشانی را سراغ ندارد، ما داستان کربلا را خوانده ایم و شنیده ایم، اما فداکاری که تا امروز ملت ما به ویژه ایثارگران کردند بی نظیر بوده و قابل تقدیر است.

حجت الاسلام شهیدی با بیان اینکه امروز در بنیاد شهید برخی حرف دارند و حق هم دارند، گفت: ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار جمعیت زیر پوشش داریم که اداره بنیاد با مشکلاتی که این جمعیت دارند دارند واقعا نیاز به دعا دارد.

وی با تاکید بر اینکه امروز جامعه ایثارگری ما پر مشکل ترین افراد جامعه ایرانی هستند، ادامه داد: می گویند دانشگاه مال این ها است، معاف سربازی مال این هاست اما من گفته ام اگر امروز در خانه نشسته اید و آرامش دارید آن را جامعه ایثارگری برای شما آورده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر اینکه هرچقدر خدمت کنیم مگر می توانیم دین مان را ادا کنیم؟ گفت: ما با رئیس جمهور وقتی می رویم خانه جانبازان و شهدا وقتی بیرون می آییم واقعا شرمنده هستیم.

ایجاد مجتمع توانبخشی ایثارگران در ۲۳ مرکز استان

حجت الاسلام شهیدی با طرح این سوال که ما چه کار کرده ایم این ها چه کرده اند؟ افزود: رفتم خانواده ای ای را سر زده ام با سه تا چهار فرزند در خانه چند متری زندگی می کردند؛ می گفتند ما چیزی نمی خواهیم دنبال هدف هستیم.

وی با بیان اینکه در آسایشگاه نیاوران جانبازی را داریم که دمر روی تخت افتاده و بالشت زیر گلویش است و ۳۰ سال به این حالت است، مگر این کار آسانی است؟ گفت: رئیس جمهور از این جانباز پرسید چه می خواهی از ما، گفت من چیزی نمی خواهم گوشه ای از دینم را به انقلاب ادا کرده ام.

رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران کشور با بیان اینکه انقلاب خیلی برای ما گران تمام شده و خیلی هزینه کردیم و همه وظیفه داریم نسبت به جامعه ایثارگری قدردان باشیم؛ من به عنوان مسئول بنیاد شهید همیشه سفارش کرده ام حداقل اگر نمی توانیم مشکل شان را حل کنیم ببینیم چه می گویند و بخشی را حل کنیم، گفت: سعی مان این است تا می توانیم در حد مقدور و توان در خدمت باشیم.

حجت الاسلام شهیدی با اشاره به افتتاح مجتمع توانبخشی ایثارگران لرستان با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان گفت: این مرکز در ۲۳ مرکز استان دیگر کشور ایجاد شده و ایجاد این مجتمع در هشت تا ۹ استان دیگر با پیشرفت ۵۰ تا ۶۰ درصد در دستور کار است.

شرمنده ایثارگران هستم

وی با اشاره به استفاده ایثارگران و همچنین مردم عادی از این مجتمع بیان داشت: اما همین جا اعتراف می کنم، من شرمنده شما هستم و وقتی خدمت آقا گزارش می دهم می گویم هنوز نمی توانیم فداکاری و ایثار، ایثارگران را جوابگو باشیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان داشت: تاکید من این بوده نگذارید به این ایثارگران خیلی سخت بگذرد، جانبازان ما از کمبود نمی نالند، از تبعیض می نالند، مشکل اشتغال مان خیلی زیاد است و در بخش درمان ایثارگران هنوز مسئله داریم.

حجت الاسلام شهیدی با بیان اینکه روز اول که رئیس جمهور به من گفت به بنیاد شهید بروم، گفتم نمی روم، بنیاد مکان مقدسی است، جایی است که قدم روی قطره قطره خون شهدا می گذارند و وارد می شوند، نگرانم نتوانم حق این ها را ادا کنم، گفت: آقای روحانی من را وادار و مجبور کرد، پشیمان هم نیستم خدمت به شما را افتخار می دانم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به درخواست های ایثارگران لرستانی گفت: ما در خدمت شما هستیم، یکسری کارها را به مدیرکل بنیاد شهید لرستان گفته ام انجام بدهد، مسائل را یادداشت کرده ام و در تهران حل می کنم؛ اگر نتوانیم جواب شما را بدهیم ماندن مان گناه است.

توصیه رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به جانبازان

حجت الاسلام شهیدی محلاتی با بیان اینکه سفارشی که رهبری برای شما به من کردند این است که «به جانبازان برسید»، تصریح کرد: دستور رهبری برای ما فوق قانون است و باید اجرا کنیم.

وی ادامه داد: از همه شما جانبازان و خانواده های آزادگان و شهدا درخواست دارم ما را ببخشید، نتوانستیم خدمت کنیم، نه اینکه نخواستیم، امکانات کم بود؛ معوقات خانواده های شهدا و ایثارگران از سال ۷۶ مانده بود و بالغ بر ۵ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان معوقات را پرداخت کردیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه منِ طلبه چه میدانستم ۵هزار میلیارد چقدر است، گفتیم می دهیم، اما خدا شاهد است که متوسل به ارواح شهدا شدم و خواستم کمک کنند دین به خانواده شهدا را ادا کنیم، گفت: معوقات سال ۹۵ را نیز طی ۳ تا ۴ ماه آینده پرداخت می کنیم.

رقم بالایی را به دانشگاه آزاد بدهکاریم

حجت الاسلام شهیدی محلاتی با تاکید بر اینکه هفته قبل مشکل بیمه جامعه تحت پوشش خود را حل کردیم، ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد به بیمه ایران بدهکار بودیم که پرداخت شد، افزود: برای شهریه فرزندانی که متکفل هستیم به دانشگاه آزاد رقم بالایی بدهکاریم.

وی با بیان اینکه من از انتقاد بدم نمی آید اما انتقادی که درست باشد را بگویید، ایده ام این است یک روزی شاهد این باشیم بنیاد دست خودتان باشد، تصریح کرد: بعضی از تندروها می آیند می گویند باید این کار را کرد، من دعا می کنم یک روزی بنیاد به دست شما برسد ببینم می توانید اداره کنید.