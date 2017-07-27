انسداد ۵ محور مواصلاتی در کشور تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور هم اکنون در تمامی راهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور افزود: در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.
وی گفت: در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
سرهنگ رحمانی گفت: محورهای شمشک به دیزین ، محور اولنگ-شاهرود، محور استهبان-نی ریز، محور فرعی رودبار-کهنوج-قلعه گنج، محور ایلام-صالح آباد محدوده ماربره تا اطلاع ثانوی مسدود است.
