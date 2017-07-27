  1. استانها
  2. تهران
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

شهردار رباط کریم:

مهد قرآن جهت تربیت قرآنی نسل جدید در رباط کریم راه اندازی شد

رباط کریم- شهردار رباط کریم از راه اندازی مهد قرآن جهت تربیت قرآنی نسل جدید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شروع برگزاری دوره های مختلف آموزش قرآن کریم و شروع فعالیت های آموزشی در فصل تابستان گفت: فعالیت های قرآنی شهرداری رباط کریم  با حمایت و پیگیری های شهرداری و نماینده ولی فقیه دراین شهرستان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه مهمترین وظایف و ماموریت های این مجموعه را می توان برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی، تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی آموزشهای قرآن‌کریم، ترغیب و تشویق آحاد مردم نسبت به آشنایی و انس هرچه بیشتر با فرهنگ انسان‌ساز قرآن‌کریم دانست، افزود:حمایت از آموزش عمومی قرآن کریم ، برگزاری جلسات صحیح خوانی نماز ، تربیت نیروی انسانی متخصص آموزش عمومی قرآن کریم ، برگزاری دوره های تخصصی ویژه اقشار خاص، ترتیل قرآن، حمایت از توسعه فعالیت های قرآنی در هیات های مذهبی، حمایت از برگزاری محافل قرآنی در مناطق شهری و روستایی ، حمایت از جلسات حفظ و قرائت قرآن و مراسم تکریم فعالان قرآنی از برنامه های اجرا شده این مرکز به شمار می آید.

مختاری در ادامه بیان داشت: مهد قرآن نقش مهمی در تربیت قرآنی نسل جدید، کودک و نوجوان وآموزش علوم مختلف قرآنی به آنان و توانمند کردن این عزیزان به منظور نهادینه سازی فرهنگ قرآنی و آماده سازی نسل فردا برای حفظ ارزش ها برای اصالت دادن یک زندگی سرشار از معنویت در ایران اسلامی دارد و همانگونه ای که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ترسیم نمودند از جمله اولویت هایی است که در شهرداری رباط کریم به آن توجه ویژه شده و راه اندازی مهد قرآن در همین راستا صورت گرفته است که در ابتدای هرفصل از سنین ۴ تا ۷ سال ثبت نام می نماید .

وی به خودکفا بودن فعالیت های قرآنی این منطقه اشاره کرد و گفت : این مجموعه قرآنی در وهله اول تلاش می نماید هزینه هایش را خود با برگزاری کلاس ها تامین نماید اما در صورت عدم تامین از شهرداری کمک دریافت می نماید .

شهردار رباط کریم همچنین به فعالیت های تبلیغی و ترویجی در سطح شهر اشاره نمود و برگزاری و اجرای محافل و مجالس انس با قرآن ، مسابقه سراج منیر ، طراحی و اجرای مسابقات مختلف قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن همچون مسابقات قرائت و حفظ منتخبین جلسات قرآنی کشور در مصلی شهر رباط کریم و کلاس هایی همچون خطاطی، نقاشی، مقاله نویسی، همخوانی، تواشیح و آموزش قرآن ویژه گروههای خاص از جمله این اقدامات نام برد .

ایشان در پایان ضمن استقبال از حضور علاقمندان و مردم قرآن دوست شهر رباط کریم از آن ها درخواست نمود با تماس با شماره های۵۶۴۳۲۰۸۱ و ۵۶۴۲۲۰۸۰ و یا مراجعه به مرکز قرآنی واقع در ابتدای خیابان فرهنگیان از برنامه ها و کلاس های این مجموعه اطلاع کسب نمایند و از خداوند توفیق خدمت در راه قرآن و اسلام را برای همه زحمتکشان این عرصه خواستار شد .

