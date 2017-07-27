کمیسیون فرهنگی شورای شهر در روزهای پایانی به یاد موزه پارس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری فارس با توجه به اخبارکذب منتشر شده پیرامون تعطیلی موزه پارس و به دنبال سخنان آقای هاجری رئیس محترم کمسیون فرهنگی شورای شهر شیراز، لازم می داند با عنایت به ضرورت آگاهی و شفاف سازی اذهان عمومی و به دلیل بیان اظهارات غیر کارشناسی توجه مخاطبان و خوانندگان محترم را به موارد ذیل جلب نماید.

توضیحات ارائه شده از سوی آقای هاجری منطبق برواقعیت نبوده و این اداره کل تصمیمی مبنی بر انتقال اشیای موزه پارس به مکان دیگر ندارد ولی اگر بنا به صلاحدید مدیران میراث فرهنگی تصمیمی بر انتقال اشیاء موزه ای به مکان استاندارد تر گرفته شود موضوع به صورت عمومی اطلاع رسانی می شود و انجام آن هیچگونه منع قانونی نخواهد داشت.

شایان ذکر است که اداره کل میراث فرهنگی فارس با هدف حفاظت،نگهداری و معرفی اشیاء تاریخی مکشوفه این استان در حال ساخت موزه منطقه ای استان فارس است که پس از اتمام عملیات اجرایی و تجهیز آن متناسب با استانداردهای یین المللی موزه ای، انتقال کلیه اشیا به آن مکان جز برنامه های مصوب سازمان میراث فرهنگی است. ولی آنچه مسلم است بنای عمارت کلاه فرنگی نه تنها تعطیل نخواهد شد بلکه همچون گذشته به عنوان یکی از بناهای نفیس موزه ای کشور درمعرض دید علاقمندان و گردشگران خواهد بود.

اما مسئله تامل برانگیز دراخبار کذب منتشرشده این است که آیا حقیقتا کمسیون فرهنگی شورای شهر شیراز دغدغه داشتن موزه ای استاندارد در این شهر را دارد!؟ اگر چنین است آیا جناب هاجری از دو بنای تاریخی تغییر کاربری داده شده در باغ جهان نما و باغ دلگشا به موزه ای که متاسفانه به مزایده برای بخش خصوصی گذاشته شده است و عدم حمایت از مجموعه دارن آن موزها برای نور پردازی، ویترین آرایی و نصب تهویه مناسب اطلاع دارند!؟ آقایانی که مدعی حفاظت از موزه پارس هستند چرا در طی این سالها تلاشی برای تخصیص بودجه جهت احداث موزه ای استاندارد در شهر شیراز ننموده اند!؟

در پایان بیان این نکته مغتنم است که رئیس و اعضای محترم کمسیون فرهنگی شورای شهر شیراز در صورت داشتن نگرانی پیرامون مسائل فرهنگی و میراثی می بایست پاسخگوی عدم اجرایی شدن تفاهم نامه فی ما بین سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و شهرداری شیراز آن هم درحضور معاون رئیس جمهور و در صحن علنی شورای شهر شیراز، در خصوص واگذاری 27 خانه تاریخی در بافت فرهنگی تاریخی شیراز به شهرداری جهت تغییر کاربری به تاسیسات گردشگری که از امضای تفاهم نامه بیش از 2 سال و از امضای قرارداد حدود 10 ماه میگذرد باشند.