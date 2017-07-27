بیشترین دانشگاه های کشور در زمینه علوم انسانی فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته دستگاهی دانشگاه گیلان با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رییس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، برگزار شد.

بنا به این گزارش در ابتدای جلسه سید ضیاءالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان گزارشی از فعالیت های کمیته دستگاهی دانشگاه گیلان ارائه کرد و گفت: کرسی های ترویجی و نظریه پردازی فرصتی گرانقدر برای ایجاد نشاط علمی فراهم میکند که دانشگاه گیلان نیز در سه سال اخیر در این مسیر گام برداشته است.

در ادامه جلسه عبدالحسین خسروپناه رییس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی گفت: حاصل فعالیت این هیأت ثبت بیش از ۳۳ نظریه مصوب در کشور در حوزه علوم انسانی و معارف دینی است.

خسروپناه با بیان اینکه ثبت نظریه کار دشواری است و نباید انتظار غیر واقع بینانه از تولید نظریات داشت، توضیح داد: مقداری از مشکلات در ثبت نظریات به ساختارهای آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی باز می‌گردد که مراکز ما بیشتر آموزش محور هستند تا پژوهش محور، لذا اساتید کمتر وقت و فرصت اندیشیدن و کار پژوهشی پیدا می‌کنند. اخیراً وزارت علوم در آیین نامه ارتقای بیشترین امتیاز و نمره را برای بخش پژوهشی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: با تفاهم نامه هایی که تاکنون انجام داده ایم توانستیم فضای گفت‌وگو و نقد علمی را در اکثر دانشگاههای برتر و مراکز علمی معتبر کشور فراهم کنیم.

وی گفت: بیشترین تعداد دانشگاه‌ها و هیأت های علمی کشور در زمینه علوم انسانی فعالیت می‌کنند. مزیت کشور ما در توجه به علوم انسانی است اما این رشته در کشور محدود شده و نتوانسته‌ایم علوم اسلامی رابومی و اسلامی کنیم.

خسروپناه ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه گیلان گفت: از مجموعه مدیریت دانشگاه خواستاریم که برای رونق کرسی ها، اهتمام بیشتری ورزند تا شاهد درخشش روز افزون این دانشگاه باشیم.

پس از این جلسه حجت الاسلام خسروپناه در دوره های معرفتی طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه گیلان به سخنرانی پرداخت.