به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، گفت: فلسفه کار اشاعه معرفت رضوی به ویژه در بین جوانان است و این جشن‌ها با حضور باشکوه مردم برگزار می‌شود و در این راستا در دهه کرامت در ۷۰۰ شهر، ۷۷ کشور، ۸۰ هزار مسجد، ۴۰ هزار پایگاه بسیج، ۸ هزار قطب فرهنگی و بیش از ۵ هزار پایگاه قرانی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ برنامه با هدف اشاعه معرفت رضوی در بین جوانان اجرا می شود.

وی به اقدامات چهار ساله دولت یازدهم اشاره کردو گفت: نخستین اتفاق در دولت، تغییر ریل توسعه کشور بود و تغییر این مسیر به سمت ریل توسعه کار بسیار دشواری بود که انجام شد، در این زمینه نخستین اقدام دولت یازدهم تغییر ریل توسعه از ناکجاآباد به سمت قله‌های تحول و نشاط بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درآمد کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۴۳ میلیارد دلار بود واین درآمد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و خود این آمارها گویای فعالیت‌های انجام شده در کشور است و باید به شرایطی برسیم که با درآمد ۳۳ میلیارد دلار و منهای تورم یک رقمی به رشد ۷ درصد برسیم، نیازمند ریل توسعه بود.

وی افزود: در حوزه اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی بودیم و برای این کار باید شرایطی ایجاد می‌شد که مردم برای سرمایه‌گذاری اعتماد کنند و نکته دیگر نیز امنیت بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تورم ۴۳ درصدی در دولت قبلی و گرانی سرسام‌آور و تهدیدهای مختلف در دولت قبل،اشاره کرو گفت:در آن زمان کشور در مسیر تخریب قرار داشت و در آن مدت ما به سمت ناکجاآباد می‌رفتیم.

صالحی امیری گفت: در حوزه نفت و گاز نیز تولید در کشور به ۳.۸ میلیون بشکه و به مرز ۴ میلیون بشکه رسیده و کشور در حوزه گندم نیز خودکفا شده است.

وی به توان بالای دفاعی کشور و سرمایه‌گذاری بالای کشور در این زمینه اشاره کردو گفت: امروز ما به سپاه، ارتش، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی افتخار می‌کنیم، چرا که در بهترین وضعیت دفاعی در کشور قرار داریم.

وی گفت: در حوزه صنعت نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای شده و امروز شرکت‌های بزرگ در صف سرمایه‌گذاری قرار دارند که این محصول برجام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرمایه‌گذاری در ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، اشاره کردو گفت: تاکنون۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده که این کافی نیست و ما برای بیش از ۹۰۰ هزار شغل برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

صالحی‌امیری افزود: امروز در خاورمیانه، ایران امن‌ترین کشور است و انتخابات را به شکل مناسبی برگزار می‌کند.

وی ابراز کرد: شکاف بین اروپا و آمریکا از دستاوردهای مذاکره برجام بود و افرادی هستند که معتقد هستند که برجام نتیجه‌ای نداشته در حالی که اگر در گذشته بودیم به سمت فقر پیش می‌رفتیم، اما افتخار این نیست که هر روز یک تحریم بر کشور اعمال شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: انقلابی بودن در دیروز به معنای جنگ در مقابل دشمن بود و امروز تلاش برای حل مشکلات مردم است و از این منظر این دولت انقلابی است و باید محصول عملکرد ما به اعتماد و رضایت مردم ختم شود و باید آن را بپذیریم و در این راستا تلاش کنیم.پ

وی گفت: ثبات و آرامش در سطح ملی، توجه به فعالیت های فرهنگی اثربخش و کیفی، توجه به معرفت گرایی در اولویت برنامه های فرهنگی به عنوان جهت گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

صالحی امیری افزود: برای اینکه تامین منافع ملی باید از زبان قدرت نرم وارد عمل شد و برای اینکه دشمن جرات حمله نداشته باشد باید از درون قوی بود که ما هر دوی این مولفه‌ها را داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر ما در شرایط بحرانی منطقه وارد بازی‌های منطقه می‌شدیم شرایط به گونه‌ای دیگر بود که با تدبیر نظام ما هم از جنگ فاصله گرفته و هم به منافع ملی دست یافته و در فضای بین‌المللی با پرهیز از تنش به هدف خود رسیدیم و امروز مردم از ما انتظار مناقشه ندارند، بلکه مردم امروز خواهان وفاق و همدلی و حل شدن مشکلات هستند.

صالحی امیری افزود: اکنون کل منطقه در تلاطم جنگ و خونریزی هستند و ایران اسلامی امن است و این امنیت محصول دو اراده است، که شامل اراده دولت برای تامین منافع ملی و اراده نیروهای مسلح برای ایجاد قدرت دفاعی برتر در منطقه است که البته رهبری مقام معظم رهبری در ایجاد این فضا بی‌بدیل است.

وی گفت: امروز شاخص‌های قدرت تغییر کرده و عناصری مثل دیپلماسی و مغز و رسانه و تکنولوژی‌های جدید عناصر قدرت هستند و امروز رسانه به یک قدرت تبدیل شده و مذاکره نیز در واقع یک قدرت است.

وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی گفت: فضای فرهنگی باید با ثبات باشد و تقویت برنامه های فرهنگی نیاز به عزم جدی دارد.

وی با بیان اینکه زنجان روحانیون مستعهد و نخبه ای دارد، افزود: باید روحانیون برای کاهش آسیبهای اجتماعی تلاش کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اولویت خانواده ، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، اخلاق، آسیب های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اولویت های امسال تعیین شده است و با توجه به اولویت ها می توان با آسیب های اجتماعی مبارزه کرد.

صالحی امیری تصریح کرد: دوران رقابت به پایان رسیده و مردم از ما انتظار رفاقت را دارند و زنجان به جهت سبقه و پیشینه فرهنگی و مذهبی که دارد می تواند نماد وفاق ملی باشد.

وی افزود: بسترهای لازم برای توسعه استان فراهم شده و سرمایه های جدید استان نوید توسعه این استان را در آینده می دهد و زنجان به جهت ظرفیت منابع انسانی، جامعه دین مدار و اخلاق مدار یکی از کانون های اصلی توسعه است.