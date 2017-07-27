امکان تغییر کاربری ۷۰ خانه تاریخی برای تاسیس کتابفروشی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویدادهای ترویج کتابخوانی، در پی همکاری و مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری بیش از ٧٠ خانه و مکان تاریخی و میراث فرهنگی در ١١ استان کشور شناسایی وقابل واگذاری به کتابفروشی‌ها در شهرستان‌های مختلف اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار نشر در ترویج کتابخوانی، ضرورت مشارکت‌ بخش‌های فرهنگی در فرایند توسعه و نظر به قول مساعدت و همکاری از جانب معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر سامان بخشی و تخصیص بناها و اماکن تاریخی و میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی به کتابفروشی‌ها با بهره‌مندی از پرداخت اجاره بهای اندک و معافیت‌های قانونی و مشوق‌های حمایتی بیش از ۷۰ خانه و مکان تاریخی در ۱۱ استان احصا شده است که می‌توان مقدمات ایجاد کتابفروشی‌ در بخشی از فضای آن‌ها فراهم کرد.

بر اساس همین گزارش، ایلام، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، ۱۱ استانی هستند که در این طرح فعالیت می‌کنند.

یادآوری می‌شود، چندی پیش هم علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به اینکه از ۶۱ هزار روستای کشور، حدود ۵۰ هزار روستای کشور فاقد هر نوع کتابخانه‌ای هستند، بر لزوم استفاده از فضاهای تعطیل شده برای ترویج کتابخوانی در کشور تاکید کرده بود.

وی گفته بود: بنده تقاضای خودم را به مسئولان مربوطه برای استفاده از فضاهای نیمه کاره و یا تعطیل شده در روستاها مانند خانه‌های بهداشت و یا حمام‌های تعطیل شده، گفته‌ام و به آن‌ها پیشنهاد داده‌ام که ما می‌توانیم به راحتی و بدون اینکه کلنگ تازه‌ای بزنیم، از این فضاها به‌عنوان کتابخانه در روستاها استفاده کنیم.