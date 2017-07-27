به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه‌برداری، در رقابتهای قهرمانی آسیا که در شهر کاتماندو کشور نپال در حال برگزاری است، امروز نمایندگان کشورمان در دسته ٧٧ کیلوگرم به رقابت با حریفان خود پرداختند.

مسابقات دسته ٧٧ کیلوگرم امروز برگزار شد که افشین طاهری در نوجوانان به عنوان دومی دست یافت و حسین غزالیان نقره یکضرب جوانان را به نام خود کرد.



در پایان جدالی سخت، افشین طاهری در رده نوجوانان روی سکوی دومی ایستاد. طاهری در یکضرب با رکورد ١٣٩ به دومی و دوضرب با ١٥٧ چهارم شد. او در مجموع با ٢٥٦ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. نفرات ازبک و قزاق به ترتیب اول و سوم شدند.



در رده جوانان، حسین غزالیان نقره یکضرب را با رکورد ١٤٣ کیلوگرم به نام خود کرد. او در دوضرب با ١٦٥ چهارم شد تا نتواند در مجموع به عنوانی بهتر از چهارمی دست یابد. رکورد مجموع وی ٣٠٨ کیلو بود. نفرات کره جنوبی، قزاقستان و هند اول تا سوم شدند.