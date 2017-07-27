به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه و منابع معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری پنجشنبه شب در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان کرمان گفت: استفاده از آب های ژرف با همکاری وزارت نیرو در کشور آغاز شد و بر این اساس می توان به منابع مطمئن تر و غنی دست پیدا کرد.

علیرضا دلیری ادامه داد: اجرای این طرح در فارس و سیستان و بلوچستان خروجی خوبی داشته است و با انعقاد تفاهم نامه در زمینه استفاده از آب های ژرف این مسئله در کرمان هم آغاز می شود.

وی گفت: بر این اساس بعد از شناسایی و نقشه برداری بحث حفاری برای استفاده از آب های ژرف در استان کرمان آغاز می شود.

معاون توسعه و منابع معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با این اقدام هزینه انتقال آب در کرمان کاهش پیدا خواهد کرد.

در این جلسه تفاهمنامه انجام مطالعه و تحقیقات مرتبط با آب های نامتعارف ژرف (تجدیدپذیر) استان کرمان، فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزرات نیرو و استانداری کرمان منعقد شد.