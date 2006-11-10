مرکز آموزش ائمه جمعه بلژیک تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اکسپاتیکا، درخواست تأسیس این مرکز برای آموزش و تعلیم ائمه جمعه بلژیک از سوی هیئت مسلمانان بلژیک ارائه شد.

این هئیت همچنین خواستار حضور یک مفتی شده که مفسر قرآن و قوانین شرع اسلام براساس سنت بوده و از توانایی صدور فتوا برخوردار باشد.

چنین ساختاری هم اکنون در فرانسه وجود دارند و کارکردهای آموزشی و اطلاع رسانی آنها اجرا می شوند.

اساتید این مراکز آموزشهای خود را به زبان آلمانی و فرانسه ارائه خواهند داد و 15 نفر از کشورهای مراکش، ترکیه، مصر کلاسهای خود را به زبانهای عربی، ترکیه و اردو برگزار می کنند و مفتی ای که مسلمانان بلژیک خواستار حضور آن شده اند مسئولیت مرکز آموزشی را برعهده می گیرد.

هیئت مسلمانان بلژیک برای تأمین هزینه های مرکز نیز بر کمکهای مالی حساب کرده است؛ چرا که دولت بلژیک در نظر دارد به زودی مذاکراتی را برای تجدید نظر در رابطه با کمکهای اقتصادی به گروههای دینی آغاز کند.

دولت بلژیک همچنین قصد دارد کنترل خارجی مساجد این کشور را مورد بررسی قرار دهد.