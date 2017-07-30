اعطای مسکن به خانواده دارای ۲معلول محدودیتی ندارد

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر در بدو ورود به شاهرود، درباره مسکن معلولان در سطح کشور، بیان کرد: قطع یقین در مقوله توانمندی سازمان بهزیستی ابعاد مختلفی مطرح است که اشتغال معلولان، مسکن و اجتماع پذیری معلولان در زمره این موارد بوده، که در این بین یکی از اولویت های سازمان تامین مسکن برای معلولان محسوب می شود.

وی افزود: طبق تفاهم نامه ای که بین سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وجود دارد، برای خانواده های دو معلول به بالا هیچ محدودیتی برای عرضه مسکن وجود ندارد یعنی هر تعداد که این افراد متقاضی باشند احداث مسکن آنها در قالب این تفاهم نامه در اولویت است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین درباره اولویت های این سازمان در سال۹۶، گفت: اولویت های سازمان بهزیستی در وهله اول پیشگیری از شیوع آسیب ها و همچنین معلولیت ها، پوشش بیشتر برنامه های غربالگری شنوایی سنجی، تنبلی چشم، اضطراب کودکان، شناسایی به موقع آلزامیر سالمندان و همچنین توانمند سازی و اشتغال جامعه هدف سازمان بهزیستی شامل زنان سرپرست خانوار و همچنین معلولان است.

محسنی بندپی بیان کرد: نشست با خیران و ظرفیت های سازمان های مردم نهاد دیگر اولویت سازمان بهزیستی است تا بتوانیم در زمینه خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی به خصوص معلولان اقدامات بهتری را در سطح کشور صورت دهیم.

وی درباره دیگر اولویت های بهزیستی افزود: برنامه ریزی در حوزه توان بخشی موسوم به سی بی آر شهری پس از سی بی آر روستایی از دیگر اولویت های ما است که در این زمینه ضمن تکلیفی که نمایندگان در برنامه ششم بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته اند، توسعه سی بی آر شهری یا توانمند سازی جامعه معلولان در مدیریت شهری، از جمله برنامه ها در سال ۹۶ خواهد بود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین درباره سفر به شاهرود نیز، افزود: برای بررسی مشکلات جامعه هدف سازمان بهزیستی در شهر شاهرود و میامی به این شهر آمدیم تا در شورای اداری و بازدید از مرکز آمنه، سالمندان و برنامه های توسعه در حوزه کاهش و مهار آسیب های اجتماعی، تصمیمات خوبی اتخاذ تصمیم شود.