به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی شامگاه شنبه در ویژه برنامه تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان اهر که به همت اوقاف و امور خیریه برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در عرصه خارجی و داخلی موضوعاتی همچون پروژه براندازی را دنبال می‌کند و همین پروژه براندازی در عرصه خارجی به یک‌شکل و در عرصه داخلی به شکلی دیگر است.

وی افزود: اگر کسی بگوید دشمن از پروژه براندازی عبور کرده این تفکر ساده‌انگاری است، دشمنان به‌شدت به دنبال براندازی نظام به هر شکلی هستند در طول این سی و هشت سال تمامی راه‌ها را رفته‌اند که یکی از آن جنگ تحمیلی است و از طرفی دیگر برای براندازی نظام جمهوری اسلامی شش کودتا تدارک دیدند ولی نشد.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: یکی از مقامات کشور انگلیس گفته بود که دستور دادم برخی شبکه‌ها را مسدود کنند، وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی مرده‌شور نیز به حال عزا گریه می‌کند، علمای بزرگوار در جلسات سخنرانی و نماز جمعه بیشتر به مبانی اعتقادی بپردازید.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران پا در یک کفش کردند تا این نظام اسلامی را براندازند، اضافه کرد: دشمنان ملت ایران پا در یک کفش کردند تا این نظام که اسلام ناب محمدی را زنده کرده براندازند و این مسیری که ملت با رهبری امام خمینی(ره) شروع‌شده اکنون در اوج قرارگرفته است.

وی تصریح کرد: ترامپ رئیس جمهور غیر متعارف و روانی آمریکا هم می‌گوید گزینه‌ها روی میز است و این‌ها بدشان نمی‌آید برخوردهای سخت را هم مزمزه کنند و هر روزی که از عمر انقلاب اسلامی سپری می‌شود کینه آمریکایی‌ها نیز بیشتر می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری عده ای در فضای مجازی که سایش ولایت‌فقیه را در پیش‌گرفته‌اند اگر واقعیت را بفهمند که این نظام و انقلاب در سایه ولایت فقیه زنده است چنین نمی‌کنند، همان احمق‌هایی که به تخریب ولایت‌فقیه می‌پردازند بدانند که عزت، اقتدار و شکوه انقلاب اسلامی ایران با ولایت‌فقیه زنده است.