شهروند صائین قلعه ای بر اثر استشمام گاز منواکسیدکربن جان باخت

سرهنگ بروز مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از گاز گرفتگی یک زن ۴۶ ساله در صائین قلعه خبر داد و گفت: این زن دراثر استشمام گاز منواکسیدکربن جان باخت.
وی اظهار کرد: زن ۴۶ ساله به دلیل استشمام گاز انتشار یافته درمنزل مسکونی درصائین قلعه ابهر دچار خفگی شد.
گیجی، کرختی مزمن، سردرد ناگهانی و بدون دلیل از علایم شایع گاز گرفتگی است که افراد سالم به دلیل این که علایم ذکر شده دیرتر در آنها بروز میکند باید کاملا هوشیار بوده و با مشاهده این علایم، در افرادی که حساستر هستند، سریع اقدامات اولیه را انجام دهند.
در شرایط عادی که نفس میکشیم اکسیژن توسط گلبولهای قرمز به همه اعضای بدن میرسد اما مونوکسیدکربن بخاری ۴۴ درصد، آبگرمکن ۲۵ درصد، موتور خانه ۲۰ درصد، شومینه ۸ درصد، اجاق گاز ۲ درصد و سایر وسایل گازسوز ۱ درصد در مرگ خاموش افراد نقش دارندمیتواند با قدرت بسیار زیادی به گلبولهای قرمز چسبیده و به راحتی جدا نشود، همین امر باعث میشود که اکسیژن به سلولهای بدن بهخصوص قلب و مغز نرسد و به همین ترتیب اثرات مسمومیتی خود را نشان دهد.
بخاری ۴۴ درصد ، آبگرمکن ۲۵ درصد ، موتور خانه ۲۰ درصد ، شومینه ۸ درصد ، اجاق گاز ۲ درصد و سایر وسایل گازسوز ۱ درصد در مرگ خاموش افراد نقش دارند.
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