روابط عمومی ها دیوار غیرقابل نفوذ برای رسانه ها نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه نشست مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، اقتصادی و فرهنگی افزود: ارتباط مناسب و دو طرفه روابط عمومی های دستگاه ها و رسانه ها علاوه بر بهبود و ارتقاء اطلاع رسانی به تببین و آگاهی بخشی نسبت به خدمت انجام شده در جامعه کمک می کند.

تقوی با تبریک روز خبرنگار تصریح کرد: تعامل دو طرفه میان خبرنگاران و مدیران روابط عمومی دستگاه ها ضروری است.

تقوی با یاد کردن و تبیین ابعادی از شخصیت ارزشمند شهید صارمی گفت: به مناسبت هفدهم مرداد ماه و شهادت شهید والا مقام عرصه خبر شهید صارمی برنامه هایی برای تجلیل از فعالان عرصه خبر پیش بینی شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت: در راستای تعامل دو سویه میان خبرنگاران و روابط عمومی ها باید حفظ اصل تعامل مورد توجه قرار گیرد.

تقوی بر انعکاس درست و شفاف اخبار به رسانه ها توسط روابط عمومی ها تاکید کرد.

وی افزود: لازم است که روابط عمومی ها به رسالت های خود جامع عمل بپوشانند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: روابط عمومی ها باید فضای رسانه ای حاکم بر دستگاه را حفظ کنند و از قطع ارتباط خبری بین دستگاه و رسانه جلوگیری کنند.

تقوی با اشاره به انتخابات شورای روابط عمومی های استان گفت: انتخاب افرادی که ارتباط وتعامل مناسب با دستگاه دارند و نسبت به احصای مطالبات جامعه هدف دغدغه و تلاش بیشتری دارند لازم است.

تقوی از جمله اهداف مورد نظر را ساماندهی حوزه اطلاع رسانی و ارتقاء کیفیت خبری دانست.