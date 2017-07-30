به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قطری الرایه با انتشار مطلبی به انتقاد شدید از اقدامات سعودی ها در سیاسی کردن فریضه حج پرداخت.

براساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود آورده است: این حق قطر است که از عربستان سعودی خواستار عدم سیاسی کردن فریضه حج شود. سعودی ها وظیفه دارند راه ورود حجاج به عربستان را هموار و امنیت آنها را نیز تأمین کنند.

این روزنامه در ادامه می گوید: بنابراین کارشکنی های عربستان در مسیر حجاج قطری برای شرکت در مناسک حج با تمامی تعالیم اسلامی در تعارض است و نقض آشکار قوانین بین المللی نیز محسوب می شود؛ قوانینی که بر آزادی عمل به شعائر و آدب و رسوم دینی تأکید دارند.

در ادامه مطلب این روزنامه عرب زبان آمده است: این مهم است که سعودی ها بدانند استفاده از فریضه حج به عنوان یک ابزار جهت اعمال فشار بر قطر و باج خواهی از آن، کاملا مردود است. سازوکاری که سعودیها برای ورود حجاج قطری به عربستان در نظر گرفته اند، روند مشارکت آنها در موسم حج را با سختی های زیادی مواجه می سازد.