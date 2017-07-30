کمپین« #حصیر_ایرانی_بخریم» شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ با توجه به نامگذاری سال ۹۶ از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به نام سال حصیر و اجرایی شدن طرح کاروان پیوند صنایع دستی در حمایت از تولید کنندگان حصیر کشور کمپین حمایت از محصولات حصیری با نام #حصیر_ایرانی_بخریم راه اندازی و با استقبال چشمگیر کاربران در فضای مجازی روبه رو شد.

این کمپین در راستای حمایت از حصیربافان برتلاش و توانمند استان های جنوبی و شمالی کشور راه اندازی شده است تا مردم ایران با این هنر اصیل پرکاربرد و دیرینه ایران اسلامی آشنایی پیداکرده و به جای خرید محصولات بی کیفیت خارجی و به ویژه چینی تولیدات حصیری ایرانی خریداری کنند.

کمپین #حصیر_ایرانی_بخریم از تمامی مردم شریف ایران دعوت به عمل می آورد تا با پیوستن به این کمپین و استفاده از هشتگ مربوطه در فضای مجازی از خرید حصیر ایرانی حمایت کنند، تا بدین وسیله از تولیدکنندگان حصیر ایرانی حمایت شود.

طرح حمایتی کاروان پیوند صنایع دستی از سوی معاونت صنایع دستی به سرکار خانم زهرا احمدی پور ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حمایت قاطع ایشان از این طرح، طرح مذکور در استان های پیش بینی شده به اجرا درآمد.

در مرحله اول محصولات حصیری ۸ استان خراسان جنوبی،سیستان وبلوچستان،بوشهر، هرمزگان،کرمان، یزد، خوزستان و گیلان محصولات و بافته های حصیری خودرا به ستادارسال کرده و نمایشگاهی ارزنده از این اثار درمحل سازمان برپاشد.

همچنین، روز ۲۵ تیرماه در مرحله دوم در محصولات حصیری باکیفیت و متنوع دو استان کرمان شهرستان کهنوج و هرمزگان شهرستان میناب به سمت تهران حرکت کرد و هفته گذشته نیز با حضور بهمن نامور مطلق محصولات و تولیدات حصیری شهرستان های ایرانشهر، قصرقند، سرباز و ... از توابع استان سیستان و بلوچستان

به طور کلی خریداری شده و به تهران ارسال شد تا ابتدا در نمایشگاهی به نمایش عموم گذاشته شده و سپس برای فروش در جشنواره های تابستانی استان های شمالی و پرگردشگر ارسال شوند.

