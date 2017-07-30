برنامه مسابقات جهانی پارا دو و میدانی جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات جهانی پارا دو و میدانی جوانان تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد. بر اساس برنامه مسابقات، اشکان چراغی، مرتضی باهربخت و عارف بهاروند در پرتاب وزنه و محمدطاها بیگ رضایی در پرتاب دیسک روز پنج شنبه ۱۲ مردادماه برابر حریفان خود قرار می گیرند.



محمد مشهدیان و مهرداد مرادی در دوی ۱۰۰ متر، فاطمه صفاری در پرتاب وزنه، محمدحسن میرزایی و مهدی قادری و زینب گودرزی در پرتاب دیسک، محسن وثوق در پرتاب وزنه، محمد فتحی گنجی، حسین شریفی مفرد، علی سپه وندی، فاطمه انصاری، مرضیه قاسمی و سعیده عبداللهی در پرتاب دیسک روز جمعه ۱۳ مردادماه رقابت خواهند کرد.



هاجر صفرزاده در دوی ۸۰۰ متر، علی اصغر سیار، علی اصغر ابارقی، محمد فتحی گنجی، مهدی قادری، محمود احمدی بلوطکی، محمدحسن میرزایی، فاطمه انصاری، مرضیه قاسمی، سعید عبداللهی و زینب گودرزی در پرتاب وزنه، اشکان چراغی در پرتاب دیسک ، هاجر صفرزاده، محمد مشهدیان و مهرداد مرادی در دوی ۲۰۰ متر، عرفان رضایی و محمد طاها بیگ رضایی در پرتاب نیزه و فاطمه صفاری در پرتاب دیسک روز شنبه ۱۴ مردادماه مسابقه می دهند.



بر همین اساس، محمد مشهدیان، مهرداد مرادی و هاجر صفرزاده در دوی ۴۰۰ متر، محمد فتحی گنجی، حسین شریفی مفرد، علی سپه وندی، علی اصغر سیار، نیره سلامتیان، مجتبی کمالی، محمود احمدی بلوطکی و مرتضی باهربخت در پرتاب نیزه و محسن وثوق در پرتاب کلاب نیز روز یکشنبه ۱۵ مردادماه رقابت خواهند کرد.



کاروان ۱۲ نفره جوانان پارا دو و میدانی ایران صبح امروز به سوییس اعزام شدند.



فیروز کاظم زاده، اردشیر کاظمی، مهدی فارسی، ویدا مظهر، ‌سهراب اسدی و ‌لیلا صفری به عنوان مربیان تیم اعزامی، بهمن رضایی به عنوان مربی و مدیر فنی تیم ملی و مصطفی بهرامی نیز به عنوان نماینده کمیته ملی پارالمپیک به این رقابت ها اعزام شدند.