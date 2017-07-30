به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان امروز در مراسم افتتاح و بهره برداری از٥٩ پروژه و اغاز عملیات اجرایی ٢٩پروژه انتقال وفوق توزیع شرکت برق منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه میزان رشد ٢٠درصدی مصرف برق به هیچ عنوان بادلایلی نظیرافزایش درجه حرارت، رشداقتصادی، رشد جمعیت قابل توجیه نیست، گفت: این میزان رشد در اقتصاد نوعی بیماری است. صنعت برق سرمایه بر است.
او ادامه داد:به طور مثال برای تولید هر هزار مگاوات برق نیازمند تزریق ٢هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم.
وی تصریح کرد: مسولین ذی ربط باید به فکر مهار مصرف باشند.
این مقام مسوول با گلایه از رواج اجناس سطح پایین در بخش خنک کننده ها و لوازم منزل تصریح کرد: استفاده ازکولرهای گازی بین مردم رواج یافته است. اما متاسفانه مردم اجناس بنجل خارجی را خریداری می کنند که این موجب می شود مصرف برقشان نامتعارف و غیراستاندارد شود و حاضر نیستند در ازای هزینه بیشتر، جنس مرغوب با مصرف برق کمتر خریداری کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: این درحالی است که این هزینه ازدیاد استفاده از لوازم نامرغوب، به نوعی بر دوش وزارت نیرو است
وزیر نیرو با بیان اینکه در برخی استانها از نظر مصرف با شرایط به مراتب بدتری از تهران روبرو هستیم، گفت: در برخی استانها تا ۱۹.۸ درصد با رشد مصرف برق روبرو بودهایم. این در حالی است که در شرکت برق منطقهای غرب ۱۸، گیلان ۱۳، فارس ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مصرف داشتهایم که در نوع خود بی سابقه بوده است
وی با اشاره به اینکه همت وزارت نیرو تنها معطوف به بخش توزیع نبوده بلکه برای بخش پیک سایی و مدیریت مصرف نیز سرمایه گذاری جدی انجام شده است، گفت: یکی از این اقدامات بسیار مهم تعامل سازنده با بخش صنعت و کشاورزی بوده است. اگر این اقدامات صورت نمیگرفت پیک سال جاری به ۶۰ هزار مگاوات میرسید. رقم کنونی پیک که اخیراً منتشر شده نشان از آن دارد که ما توانستهایم ۴۵۰۰ مگاوات پیک سایی انجام دهیم.
این مقام مسوول یکی از امتیازاتی را که در سال گذشته از سوی صنعت برق برای پیک سایی در ارتباط با صنایع انجام شد را تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به صنایع کشور اعلام کرد و افزود: صنایع در این طرح زمان اورهال خود را به زمان پیک مصرف منتقل کردند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در سال گذشته قریب به ۲۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به مشترکان فروختهایم گفت: اگر این رقم در ۶۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت ضرب شود به رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که کل درآمد صنعت برق کشور در سال گذشته بوده است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم اگر بخواهیم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاههای کشور اضافه کنیم نیاز به اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهیم داشت، گفت: اگر هزینههای بخش انتقال و توزیع را نیز به آن اضافه کنیم بسیار بیشتر از کل درآمد صنعت برق خواهد شد، بنابراین چاره ای جز حرکت به سمت واقعی کردن قیمتهای برق نداریم. هوشمند سازی شبکه برق میتواند بجزکاهش هزینه تولید، مصرف برق را نیز بهینه کند.
وزیر نیرو وضعیت برق تهران را از شرایط ویژه ای برخوردار دانست و در ادامه بیان داشت: بخشی از خطوط تولید، پستها و خطوط انتقال و توزیع برق تهران، با فرسودگی روبرو است که نشان از آن دارد، تهران نیازمند احداث تونلهای انرژی متعدد در سطح پایتخت است.
وی با اشاره به عملکرد مناسب شرکت برق منطقه ای تهران در یکسال گذشته گفت: افزایش ۷ برابری احداث خطوط ۶۳ کیلوولت در تهران در مقایسه با سال گذشته، یکی از اقدامات شایسته این شرکت است.
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