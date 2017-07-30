نخستین کاروان زائران حج از فرودگاه بندرعباس عازم مدینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و ترابری، فرزانه شرفبافی همزمان با ‌عملیات انتقال زائران بیت الله الحرام سال جاری از فرودگاه بندرعباس به مقصد فرودگاه مدینه منوره‌،گفت: تمام توان خود را برای انجام عملیات حج به بهترین شکل در اولویت گذاشته‌ایم.

عملیات انتقال زائران بیت الله الحرام سال جاری با انجام شماره پرواز ۱۶۱۴ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» امروز یکشنبه هشتم مرداد ماه از فرودگاه بندرعباس به مقصد فرودگاه مدینه منوره آغاز شد.

زائران حج تمتع استان هرمزگان به عنوان اولین ایستگاه پروازی «هما» در این عملیات با انجام پرواز در ساعت ۰۸:۰۰ بامداد روز هشتم مرداد ماه از فرودگاه بندرعباس به مقصد فرودگاه مدینه اعزام شدند.

‌ شرفبافی همزمان با اعزام اولین گروه از زائران بیت الله الحرام در این باره به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: تمام توان خود را برای انجام عملیات حج امسال در اولویت گذاشته‌ایم هر چند که امسال مشکلاتی هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه پیش پروازهای حج امسال با هواپیماهای جدید انجام شد، گفت: در عین حال بخشی از عملیات حج امسال با ایرباس‌های جدید انجام خواهد شد.

شرفبافی ادامه داد: ایران ایر تمام توان خود را برای انجام عملیات حج به کار می‌گیرد. انجام درست این مهم به عنوان آبروی نظام و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است.

در نخستین روز این عملیات، اولین کاروان زائران حج تمتع استان اردبیل با انجام پرواز ۱۶۱۲ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در ساعت ۱۵:۵۰ و اولین گروه زایران استان همدان نیز با پرواز ۱۶۸۰ «هما» در ساعت ۱۹:۰۰به فرودگاه مدینه منوره سفر می کنند.