به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در حالی که امسال دو دهه از ساخته شدن فیلم «تایتانیک» می‌گذرد، لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت بازیگران دو نقش اصلی فیلم با هم عکسی یادگاری انداختند که توییتر را حسابی دربرگرفت.

انتشار عکسی از این مهمانی در توییتر دست به دست شد و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد. این امر موجب شد تا شوخی‌ها و لطیفه‌های مربوط به کوه یخ نیز اوج بگیرد و هواداران فیلم به نوعی شادی خود را از ۲۰ سالگی آن ابراز کنند.

در همین حال جیمز کامرون سازنده «تایتانیک» نیز اعلام کرد قصد دارد مستندی درباره ساخته شدن این فیلم بسازد.

به این مناسبت در بنیاد دی‌کاپریو در پاریس مهمانی شامی برگزار شد که کیت وینسلت و بیلی زین دیگر بازیگر فیلم هم در آن حضور داشتند. دی کاپریو از عواید این مهمانی شام که به صورت خیریه برگزار شد برای اهداف محیط زیستی بنیادش استفاده می‌کند.

مهمانان متعددی در این مهمانی حضور داشتند که مدونا از جمله آنها بود.

دی کاپریو در این مهمانی قول داد یک مهمانی شام نیز به این مناسبت در نیویورک برگزار کند.

بخشی از عواید مهمانی دیشب نیز به کمپانی «برای من هزینه کن» می‌رسد که وینسلت از حامیان آن است و به مادران جوان مبتلا به سرطان برای مقابله با بیماری کمک می‌کند.

دی کاپریو بازیگر برنده اسکار این بنیاد را سال ۱۹۹۸ تاسیس کرده‌است.