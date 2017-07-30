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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

شبکه چهار بار دیگر صاحب برنامه ظهرگاهی شد

شبکه چهار بار دیگر صاحب برنامه ظهرگاهی شد

برنامه «مهمانخانه» مخاطبان شبکه چهار سیما را به یک مهمانی فرامی‌خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، شبکه چهار سیما از اوایل شهریور، مجددا صاحب برنامه ظهرگاهی خواهد شد.

«مهمانخانه» کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که با هدفِ ترویج و معرفی سبک زندگی ایرانی و اسلامی در قالب یک مجله تصویری تولید می شود و قرار است از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۴ به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده پخش شود.

تهیه کنندگی این برنامه بر عهده سیدمحمدرضا ضرغامی است که هم اکنون تهیه کنندگی برنامه «گزینه۴» در شبکه چهار را برعهده دارد و قرار است برنامه ای با چهارده بخش متنوع را روانه آنتن پخش کند.

سابق بر این گروه اجتماعی شبکه چهار برنامه ظهرگاهی «اردیبهشت» را روی آنتن می فرستاد که به دلیل پرداختن به مسایل زنان و خانواده توانست با اقبال مخاطبان مواجه شود.

پیش از این رضا پورحسین مدیر شبکه چهار سیما از تولید و پخش چند برنامه جدید خبر داده بود که از این میان پخش «پاراگراف ۴» و «منبع موثق» آغاز شده و «مهمانخانه»، «آدرنالین» و «چهار، سه، دو، یک» سه برنامه دیگری هستند که هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارند و به زودی از شبکه چهار سیما پخش می شود.

کد مطلب 4045008

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