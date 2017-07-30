مذاکرات با تلگرام نتیجه داد/ سرورها به ایران منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح پارک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تایید موضوع نصب شبکه های تحویل محتوا (CDN) از سوی تلگرام در ایران گفت: بله این موضوع درست است و زمانی که سرور وجود نداشته باشد CDN روی آن نصب نمی شود.

وی گفت: کار بزرگی انجام شده است به نحوی که برای کانال های پرظرفیت و کانال هایی که مراجعه زیادی دارد، تلگرام سرور خود را به ایران آورده است و روی آن CDN نصب کرده است.

وزیر ارتباطات توضیح داد: هم اکنون کار در حال انجام است و این شروع یک کار بزرگ است و من فکر می کنم باید اجازه دهیم همین سیاست که بین ما و مدیر تلگرام توافق شده است پیش برود.

واعظی تصریح کرد: ما گام به گام در این زمینه پیش می رویم و امیدواریم همانطور که وعده کردیم انتقال سرورهای تلگرام به ایران نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات با این شبکه پیام رسان نتیجه داده است و موضوع، یکطرفه نیست خاطرنشان کرد: اینکه تلگرام در ایران در حال نصب CDN است نتیجه توافقات ما و تلگرام است.

موبایل بانکینگ تا شهریور ماه نهایی می شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه پرداخت از طریق موبایل (موبایل بانکینگ) و مذاکره با بانک مرکزی برای اجرای این طرح گفت: در گذشته مذاکراتی با بانک مرکزی داشتیم و نگرانی های امنیتی در مورد اجرای پروژه پرداخت از طریق موبایل وجود داشت اما امروز با توجه به اجرای دولت الکترونیک نیازمند راه اندازی موبایل بانکینگ و موبایل پیمنت هستیم.

وی ادامه داد: تا پایان دولت فاز اول دولت الکترونیک را راه اندازی می کنیم و هم اکنون بیش از ۲۰۰ خدمت از طریق دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیک می توانند به مردم سرویس دهند به همین دلیل ما در جلسه ای که روز پنجشنبه با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار بر این شد که برخی از سیستم های موبایل پیمنت را که نهایی شده اجرایی کنیم.

واعظی گفت: در همین حال قرار است مابقی سیستم های این پروژه نیز تا شهریور ماه نهایی و موبایل بانکینگ در کشور اجرایی شود.

اولین اپراتور بخش خصوصی پست تعیین شد

وزیر ارتباطات همچنین درباره آخرین وضعیت مناقصه انتخاب اپراتور بخش خصوصی پست گفت: پاکات اولیه مناقصه و نیز پاکات دوم این مناقصه باز شده است و یک برنده داشتیم که این برنده را تا آخر این هفته نهایی کرده و اعلام می کنیم.

رتبه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در جهان به ۹۸ رسید

وزیر ارتباطات با اشاره به حرکت های مثبت در جهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به میزان فارغ التحصیلان این حوزه گفت: پتانسیل های خوبی در کشور وجود دارد و تاکنون بالغ بر ۱۳۰ هزار اپلیکیشن توسط جوانان ایرانی طراحی و تولید شده است که بخشی از آنها صادر می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که به سرعت در این حوزه در منطقه و بین الملل فعال شویم و هم اکنون نیز در بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه ایران در سه سال گذشته از ۱۱۸ به ۹۸ ارتقا یافته است.

مجوز کریدور ICT صادر شد

واعظی همچنین از دریافت مجوز ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف) خبر داد و گفت: پارک تخصصی ICT که امروز راه اندازی شده است بخشی از کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات است که می تواند به ساماندهی انواع و اقسام فعالیت های دانش بنیان در این حوزه منتج شود.

وی با بیان اینکه امروز ۱۰ شرکت برتر دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: رویکرد ما نیز باید با توجه به پتانسیل های موجود در کشور از جمله نخبگان و جوانان و وجود مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهی رسیدن به جایگاه های بالا در این بخش باشد.

واعظی با بیان اینکه هم اکنون ۵ کریدور در کشور فعال است، گفت: یکی از این کریدورها مربوط به کریدور فناروری اطلاعات و ارتباطات است که از تهران آغاز شده و تا استان البرز ادامه دارد.

وی اضافه کرد: به این معنی که انواع فعالیت ها را از مرکز مخابراتی رودهن و پارک پردیس آغاز کرده ایم و پس از آن در پژوهشگاه فناوری اطلاعات، پژوهشگاه فضایی در تهران و پس از آن در پژوهشگاه سامانه های حمل و نقل فضایی و پارک تخصصی ICT در اتوبان کرج و در نهایت در مرکز فضایی ماهدشت و منطقه ویژه اقتصادی پیام در مهرشهر کرج خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات گفت: شهرک تخصصی و بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی پیام دو سال است که در حال شکل گیری است و برای آن از مشاوران سنگاپوری کمک گرفته ایم. امید می رود با راه اندازی این مجموعه ها و بهره مندی از پتانسیل منطقه ویژه اقتصادی شاهد فعالیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در این حوزه باشیم و پس از آن این شرکت ها به سرعت وارد تعاملات بین المللی شوند.

به گزارش مهر، در این مراسم سند راهبردی پارک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به امضای محمود واعظی رسید و مجوز این پارک از سوی وزیر علوم به برات قنبری نماینده وزارت ارتباطات اعطا شد. همچنین حدود ۱۰ شرکت دانش بنیان برای استقرار در این پارک تخصصی مجوز دریافت کردند.