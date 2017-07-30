روزانه ۳هزار تن کالا از استان مرکزی به کشورهای خارجی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست به خبرنگاران و اصحاب رسانه در اراک اظهار داشت: تراز تجاری کشور بعد از ۶۰ سال مثبت شده و صادرات بر واردات پیشی گرفته و ۴۳ میلیارد دلار واردات و ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات در سال گذشته داشته ایم.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: ۷۲ هزار میلیارد دلار سالانه در جهان کالا تولید می شود که حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار از آن سهم تجارت است که یعنی یک چهارم از تولیدات در دنیا صادر می شود و کشور ما با ۶۴ میلیارد دلار صادرات در رتبه چهل و دوم قرار دارد و تولید ناخالص ایران کمتر از ۲۰درصد است.

میراشرفی تشریح کرد: نیمی از صادرات ایران نفت است و نیمی از آن نیز صادرات غیرنفتی است که شامل پتروشیمی و میعانات نفتی و... می شود اما تجارت ایران نیاز به رشد یافتگی بیشتر دارد و این مهم با برداشتن برخی موانع در این زمینه محقق خواهد شد.

وی گفت: ۴۰ سازمان و دستگاه در رابطه با تجارت در حال حاضر در کشور ما مشغول فعالیت اند که باعث به وجود آمدن پیچیدگی در تجارت شده، اما اگر این دستگاه ها و سازمان ها با هماهنگی کار کنند خروجی آنان مطلوب تر و بهتر خواهد شد.

مدیر کل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: طبق مقررات سازمان شفاف سازی بین المللی باید برای ارتقای سلامت اصطکاک بین خدمات دهنده و گیرنده و قوانین کاهش یابد و شفاف سازی داشته باشیم که برای تحقق این مسائل گمرک به عنوان اولین سازمان در کشور سعی فراوان کرده و همچنین با ایجاد سامانه جامع الکترونیک در بخش گمرک، ضمن کاهش زمان، فساد را در این زمینه کم کرده است.

میراشرفی ادامه داد: در سال گذشته بعد از به بار نشستن این سامانه الکترونیکی ۲۴ ساعته، درآمد گمرکات کشور از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیر کل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: در استان مرکزی صادرات ۶۳ درصد رشد داشته، همچنین در چهار ماهه اول سال ۳۱۲ میلیون دلار صادرات داشتیم و واردات گمرکات استان ۱۱۵ میلیون دلار با ۳۴ درصد رشد است که این تراز تجاری نشان می دهد صادرات استان مرکزی حداقل دو برابر واردات است و این در مقایسه با صادرات ملی مقیاس قابل توجهی است که باعث ایجاد رونق در تولید و در نهایت ایجاد اشتغال می شود.

وی اظهار داشت: در استان مرکزی واردات و صادرات به صورت ۲۴ ساعته انجام می شود و در زمینه واردات بیشترین گمرکات اختصاصی را در کشور داریم و بیش از ۹۵ درصد کالاهای وارد شده به استان مواد اولیه تولید و ماشین آلات خط تولید هستند، همچنین استان مرکزی جزء ۱۰ گمرک برتر کشور در زمینه صادرات است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: روزانه سه هزار تن از استان مرکزی کالا صادر شده و قسمت اعظم فرایند صادراتی آن ها در محل انجام می شود که بیشترین صادرات شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

میراشرفی افزود: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل گمرک اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین گمرک زرندیه در منطقه ویژه سرزمین ایرانیان است که در مرز استان تهران واقع شده و بیشتر نقش صادراتی را ایفا می کند.

وی در پایان گفت: در سال گذشته رشد بالای ۳۰ درصدی را در زمینه تجارت داشته ایم و امسال نیز پیش بینی داریم که رشدی ۳۰ تا ۵۰ درصدی را در زمینه صادرات و رشد ۳۰ درصدی را در زمینه واردات مواد اولیه داشته باشم و امید داریم صادرات از گمرکات استان به یک میلیارد دلار برسد که رقم قابل توجهی است.