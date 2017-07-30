۵ محور مواصلاتی کشور مسدود است/ ۷ محور محدودیت تردد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محورهای شمشک به دیزین به علت انجام عملیات راهسازی، اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان، استهبان-نی ریز در استان فارس، محور فرعی رودبار-کهنوج-قلعه گنج در جنوب استان کرمان و ایلام-صالح آباد محدوده ماربره در استان ایلام به علت ریزش پل مسدود است.

آزادراه قم به تهران از۲۹ فروردین ماه تا ۲۰ شهریورماه امسال محدوده عوارضی تا کیلومتر ۱۲.۵ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ و روزهای سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد.

محور کرج-چالوس از اول اردیبهشت ماه تا ۲۰ شهریورماه امسال محدوده میدان امیر کبیر تا تونل کندوان-کیلومتر صفر تا ۷۵ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه هر هفته از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و روزهای چهار شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.

آزادراه رشت-قزوین از ۱۶ اردیبهشت ماه تا ۲۰ شهریورماه روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه هر هفته از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ و روزهای چهار شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.

آزادراه قم به تهران از۱۶ اردیبهشت ماه تا ۳۱ مردادماه محدوده کیلومتر صفر تا ۳۰ حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی(ره) روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ و روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به استثنای ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد.

محور بوئین زهرا-اشتهارد حدفاصل انتهای حوزه تا محدوده شهری و محور اشتهارد-ماهدشت حدفاصل انتهای محدوده شهری تا پلیس راه ماهدشت و محور ماهدشت-کیانشهر از کیلومتر صفر تا ۴۵ - از ۱۶ خردادماه تا ۲۰ شهریورماه روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به استثنای ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد.

آزادراه رشت-قزوین ازدوم مردادماه تا ۱۵ مردادماه از ساعت ۱۲:۰۰ تا۲۱:۰۰ روزهای شنبه و ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه هر هفته و روزهای چهار شنبه از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه, عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.

محور هراز در استان های مازندران و شرق استان تهران ازهشتم مردادماه تا ۱۷ مردادماه روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه و سه شنبه هر هفتهاز ساعت ۰۶:۰۰ تا۱۸:۰۰ برای انجام عملیات راهسازی مسدود است.