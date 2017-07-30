لایحه حمایت از معلولان به مجلس ارائه شد/ تقویت انگیزه در معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در دیدار پیش از ظهر یکشنبه خود با خیران شاهرودی در اداره بهزیستی این شهرستان ضمن اشاره به لایحه حمایتی معلولان در سطح کشور، بیان کرد: در لایحه حمایت از معلولان همچنین حمایت حقوقی از سرپرستان ایشان نیز گنجاندهشده تا هر سرمایهگذار و یا خیری که مرکز توانبخشی احداث و یا هزینههایی را برای معلولان صرف کند، بهعنوان مالیات قابلقبول شده آن فرد تلقی خواهد شد.
وی افزود: در این لایحه همچنین مشوقهایی را برای کارفرمایانی که معلولان را به کار میگیرند دیدهشده که فراخور آن شغل و همچنین کارفرما به آن تعلق میگیرد که از نمونههای بارز این مشوقها، بیمههای کارفرمایی است که صاحبان مشاغل بتوانند در حوزه استخدام افراد دارای مشکلات معلولیت راغب باشند.
تقویت انگیزه مهمترین هدف از ارائه لایحه حمایت از معلولان
رئیس سازمان بهزیستی همچنین گفت: هدف از ارائه لایحه حمایتی از معلولان، تقویت انگیزه و علاقهای است که نسبت به قشر معلول در جامعه وجود دارد و این علاقه باید در راستای ارتقای زندگی معلولان به کار گرفته شود تا درنهایت شکوفایی این قشر توانمند را در جامعه میسر کند که این مهم به دست خیران و مردم متعهد ایران اسلامی قطعاً صورت خواهد گرفت که در این راستا دولت نیز بستر را فراهم میکند تا این کار بهدرستی بهصورت یک خیر جمعی که باید گسترش داده شود، در جامعه بسط پیدا کند.
محسنی بندپی تأکید کرد: در برنامه ششم دولت مکلف است که نسبت به بسط سمنهای مردمنهاد در مشارکتهای مردمی و مقوله امتیازات مالی نسبت به رویکرد خیر اجتماعی در کنار تلاش در راستای جلب مشارکت ذینفعان در تأمین منابع موردنیاز اقدام کند یعنی هر آنچه برای بسترسازی کمک به معلولان نیاز است، توسط دولت انجام شود که در این راستا تلاشهای خوبی صورت گرفته است
وی افزود: ما در جامعهای زندگی میکنیم که مثل همه جوامع بشری موضوع معلولیت، فقر، آسیبهای اجتماعی و ... بهمثابه یک واقعیت و به دلیل عدم برخورداری از فرصتهای برابر و با شرایطی که برخی افراد یا خانوادهها در آن مسیر قرارگرفتهاند، وجود دارد لذا اقشار هدف این آسیبها، نیازمند این هستند که دولت با همکاری مردم، مؤسسات، خیریهها و ... بتوانند نسبت به مراقبت، دستگیری و ارائه خدمات تخصصی آنها اقدام کنند.
نباید نسبت به سرنوشت افراد همنوع بیمسئولیت باشیم
رئیس سازمان بهزیستی درباره جلب مشارکت سمنهای فعال در حوزه توانبخشی معلولان نیز گفت: در این مسیر اما یکسری وظیفه، رسالت حاکمیتی است که در مقوله سیاستگذاریهای دولتی تعریف میشود اما باید این نوعی مطالبه و همکاری در این باب از سوی مردم بروز پیدا کند تا بتوانیم در حوزه یاری طلبی اقشار تحت پوشش، موفق عمل کنیم، ما در اجتماعی زندگی میکنیم که نباید نسبت به سرنوشت افراد همنوع بیمسئولیت باشیم لذا در این مسیر و در حمایتهای پوششی و اجتماعی باید همراه و همسو با سیاستگذاریهای دولت تلاش کنیم.
محسنی بندپی در دیگر بخش سخنان خود، درباره ارتقای خدمات سازمان بهزیستی در سالهای اخیر بیان کرد: افزایش مستمری برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که تا پیشازاین به شکل خانوادههای یکنفره ماهانه تنها ۵۳ هزار تومان دریافت میکردند و این مبلغ برای خانوادههای دو نفره به ۶۱هزار تومان، سهنفره ۷۴هزار تومان، چهارنفره ۸۱هزار تومان و پنج نفر بالای ۱۰۰هزار تومان بود در ماههای اخیر جهشی بسیار خوب پیدا کرد، هرچند با حداقل معیشت و زندگی فاصله دارد اما رشد خوبی داشته است بهگونهای که خانوادههای یکنفره علاوه بر ۵۳ هزار تومان دریافتی، ۹۵ هزار تومان دیگر دریافت میکنند که این خدمات شایانی محسوب میشود.
وی افزود: امروز خانوادههای دونفره در مقوله مستمری بیش از ۲۱۰ هزار تومان، خانوادههای پنج نفر به بالا ۵۶۰ هزار تومان دریافت میکنند که این جهش ۳.۴برابری بسیار درخور توجه محسوب میشود لذا باید گفت برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت لایحه دولت که امروز در مجلس است تمامی مسائل و مشکلات این افراد را بهصورت کارشناسی و تخصصی بررسی کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین بابیان اینکه از همه سازمانهای مردمنهاد حامی افراد دارای معلولیت نظرخواهی شده و سازمان بهزیستی نیز به این موضوع ورود پیداکرده است، افزود: امید است که بندبند این لایحه مصوبه شود تا بتوانیم معافیتهای حقوقی برای تمام کسانی که دارای معلولیت هستند را بهصورت قانون درآوریم.
نظر شما