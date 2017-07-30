لزوم توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از کشفیات نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر به این استان اولین سفر استانی من محسوب می‌شود و به این دلیل در اولین سفرم به سیستان و بلوچستان آمدم تا به مردم این استان اعلام کنم ما با تمام وجود در کنار شما مردم خوب و صبور و همچنین ارگان‌های مسئول امنیتی استان هستیم.

وی افزود: خوشبختانه امروز به لطف خداوند هم در مرز و هم در سطح استان با توجه به زحماتی که نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین واحدهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر ارگان‌ها دارند، امنیت قابل قبول و خوبی برقرار است.

وی ادامه داد： شرایط موجود در استان بیانگر این است که هم دولت و هم سرمایه گذاران می توانند بدون هیچ دغدغه ای از حیث امنیت به سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان بپردازند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: باید مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان سیستان و بلوچستان بیش از گذشته فعال شود تا معیشت مردم نیز ارتقاء یابد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مرز کشور همسایه، پاکستان وجود دارد، گفت： با رایزنی های انجام شده مقرر شده تا نیروهای نظامی پاکستان نیز در مرز این این کشور مستقر شوند تا چالش های مرزی این کشور نیز کاهش یابد.