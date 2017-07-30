  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

رئیس ستادکل نیروهای مسلح مطرح کرد:

لزوم توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم سیستان و بلوچستان

لزوم توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: امنیت قابل قبول و خوبی در مرزهای سیستان و بلوچستان برقرار است و جهت برقراری امنیت پایدار باید توجه بیشتری به وضعیت معیشتی مردم استان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از کشفیات نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر به این استان اولین سفر استانی من محسوب می‌شود و به این دلیل در اولین سفرم به سیستان و بلوچستان آمدم تا به مردم این استان اعلام کنم ما با تمام وجود در کنار شما مردم خوب و صبور و همچنین ارگان‌های مسئول امنیتی استان هستیم.

وی افزود: خوشبختانه امروز به لطف خداوند هم در مرز و هم در سطح استان با توجه به زحماتی که نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین واحدهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر ارگان‌ها دارند، امنیت قابل قبول و خوبی برقرار است.

وی ادامه داد： شرایط موجود در استان بیانگر این است که هم دولت و هم سرمایه گذاران می توانند بدون هیچ دغدغه ای از حیث امنیت به سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان بپردازند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: باید مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان سیستان و بلوچستان بیش از گذشته فعال شود تا معیشت مردم نیز ارتقاء یابد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مرز کشور همسایه، پاکستان وجود دارد، گفت： با رایزنی های انجام شده مقرر شده تا نیروهای نظامی پاکستان نیز در مرز این این کشور مستقر شوند تا چالش های مرزی این کشور نیز کاهش یابد.

کد مطلب 4045156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها