۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

تداوم روند صعودی قیمت دلار در بازار/قیمت سکه همچنان می‌تازد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت دلار باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و به ۳۸۱۳ تومان رسید، این در حالی است که روز گذشته نرخ این ارز از مرز ۳۸۰۰ تومان عبور کرد. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۱۳ تومان، یورو ۴۵۸۰ تومان، پوند ۴۹۷۴ تومان، درهم امارات ۱۰۴۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۰ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۰ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۹۱۵ تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۵۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۳۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

