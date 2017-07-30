به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان اولین کتاب سال گرافیک مذهبی منتشر شد و طبق این فراخوان طراحانی که مایل هستند آثارشان در این مجموعه نفیس چاپ شود فرصت دارند حداکثر تا ۲۶ مردادماه آثار خود را به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال کنند.

داوطلبان شرکت در این رویداد هنری باید آثار خود را در ابعاد ۲۲ در ۳۰ سانتی متر بصورت CMYK و با کیفیت ۳۰۰ DPI و با فرمت JPEG از طریق ایمیل به نشانی graphicmazhabi@gmail.com ارسال کنند. ضروری است فرم شرکت توسط داوطلب پر شده و به همراه تصویر هنرمند ضمیمه آثار شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر است این کتاب هر سال در برگیرنده آثار خلق شده طی دوره یک ساله باشد، در اولین دوره استثنائاً محدودیت زمانی برای آثار ارسالی وجود ندارد.

آثار توسط هیات داورانی از طراحان گرافیک که از سوی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری تعیین شده است برای چاپ در کتاب انتخاب می شوند و هر طراح فقط می تواند آثار خود را برای این رویدار فرهنگی هنری ارسال کند.

اولین کتاب سال گرافیک مذهبی در قطع رحلی و بصورت چهاررنگ و نفیس چاپ و منتشر خواهد شد.