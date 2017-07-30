۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران:

ارائه خدمات به مددجویان کمیته امداد مدت‌دار است

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تهران گفت:رویکردمابرای توانمندسازی مددجویان مدت دار است واین نهاد با حمایت از نیازمندان تلاش می کند زمینه توانمندی واستقلال خانواده ها رافراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی کریمی اصل در گردهمایی مدیران مناطق و شهرستان های استان با اشاره به اینکه بیش از ۵۸ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می شوند، گفت: کمیته امداد مددکار محور است، گسترش خدمات مددکاری تخصصی و مشاوره، سرمایه گذاری برای توانمند سازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اقشار نیازمند، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، توسعه خدمات مددکاری با محوریت مددکاران زن با توجه به جمعیت زنان سرپرست خانوار، صیانت از نهاد خانواده و ایجاد مشوق های لازم برای ازدواج مددجویان از جمله رویکردهای مهم این نهاد در حوزه حمایت و سلامت خانواده است.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل دوسویه بین مددکاران و مددجویان تحت حمایت، افزود: رویکرد کمیته امداد در جهت توانمندسازی مددجویان تحت حمایت مدت دار است؛ در واقع این نهاد با حمایت از نیازمندان و قشر محروم جامعه تلاش می کند در نهایت زمینه توانمندی و استقلال خانواده ها را فراهم کند.

کریمی اصل بیان کرد: هم اکنون هر خدمتی که به خانواده های تحت حمایت ارائه می شود با نظر مددکاران صورت می گیرد و هر کمکی که ارائه می شود باید از طریق مددکاران باشد؛ شناخت نیازهای خانواده ها در ابعاد مختلف  باید توسط مددکاران انجام شود تا بتوان مشکلات این خانواده ها را سریعتر و مطلوبتر برطرف کرد.

معاون حمایت و سلامت خانواده به اجرای طرح پالایش پرونده های مددجویی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تداوم اجرای طرح پالایش و ویرایش برای خدمات رسانی بهتر و توجه بیشتر به حقوق مددجو در دستور کار مددکاران قرار گیرد.

کد مطلب 4045183

