به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی کریمی اصل در گردهمایی مدیران مناطق و شهرستان های استان با اشاره به اینکه بیش از ۵۸ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می شوند، گفت: کمیته امداد مددکار محور است، گسترش خدمات مددکاری تخصصی و مشاوره، سرمایه گذاری برای توانمند سازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اقشار نیازمند، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، توسعه خدمات مددکاری با محوریت مددکاران زن با توجه به جمعیت زنان سرپرست خانوار، صیانت از نهاد خانواده و ایجاد مشوق های لازم برای ازدواج مددجویان از جمله رویکردهای مهم این نهاد در حوزه حمایت و سلامت خانواده است.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل دوسویه بین مددکاران و مددجویان تحت حمایت، افزود: رویکرد کمیته امداد در جهت توانمندسازی مددجویان تحت حمایت مدت دار است؛ در واقع این نهاد با حمایت از نیازمندان و قشر محروم جامعه تلاش می کند در نهایت زمینه توانمندی و استقلال خانواده ها را فراهم کند.

کریمی اصل بیان کرد: هم اکنون هر خدمتی که به خانواده های تحت حمایت ارائه می شود با نظر مددکاران صورت می گیرد و هر کمکی که ارائه می شود باید از طریق مددکاران باشد؛ شناخت نیازهای خانواده ها در ابعاد مختلف باید توسط مددکاران انجام شود تا بتوان مشکلات این خانواده ها را سریعتر و مطلوبتر برطرف کرد.

معاون حمایت و سلامت خانواده به اجرای طرح پالایش پرونده های مددجویی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تداوم اجرای طرح پالایش و ویرایش برای خدمات رسانی بهتر و توجه بیشتر به حقوق مددجو در دستور کار مددکاران قرار گیرد.