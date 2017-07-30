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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

معاون بین الملل دومای روسیه:

تحریمهای آمریکا علیه روسیه مانع همکاری دو جانبه است

تحریمهای آمریکا علیه روسیه مانع همکاری دو جانبه است

معاون کمیته بین الملل دومای روسیه اظهار داشت که مسکو آماده همکاری با واشنگتن است اما تحریم ها از سوی آمریکا مانع می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی چپا» معاون کمیته بین الملل دومای روسیه اعلام کرد که روسیه آماده همکاری با آمریکا در هر زمینه ای است، اما تحریم های اعمالی از سوی واشنگتن، مانع این اقدام می شوند.

چپا گفت: ما آماده همکاری و هماهنگی با آمریکایی ها در زمینه های مختلف هستیم، اما اقدامات آمریکا همچون تحریم علیه روسیه باعث جلوگیری از این کار می شود.

وی افزود: این تحریم ها که توسط کنگره آمریکا وضع شده است، حتی اگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، آن را امضا نکند نیاز به آن دارد که اکثریت کنگره با آن مخالفت کنند تا لغو شود و چنین چیزی وجود ندارد.

این سیاستمدار روس معتقد است که روسیه به دنبال بهبود رابطه دو کشور است اما آمریکایی ها در این مسیر سنگ اندازی می کنند.

گفتنی است که چند روز پیش «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود خواستار ادامه همکاری بین مسکو و واشنگتن در سطوح بالا شده بود.

کد مطلب 4045243

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