۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

مدیرعامل پارس جم اعلام کرد: مشکلی برای میزبانی از پیکان نداریم

مدیرعامل باشگاه پارس جم اعلام کرد با برطرف شدن مشکلات ورزشگاه تختی جم، مشکلی برای پذیرایی از تیم پیکان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه پارس جم با تاکید بر این نکته که مشکلات ورزشگاه تختی جم در حال برطرف شدن است، بیان داشت: هیچ مشکلی برای پذیرایی از تیم پیکان نداریم. 

رضاییان تصریح کرد:  ورزشگاه تختی جم، آماده میزبانی از دیدار این تیم مقابل پیکان در هفته دوم لیگ برتر است.

وی درباره آماده بودن این ورزشگاه خاطر نشان کرد: همه مشکلات ورزشگاه برطرف شده است و مشکلی برای برگزاری بازی مقابل پیکان وجود ندارد. فقط مشکل نور ورزشگاه مانده بود که آن هم حل شد. باز هم در هر صورت،‌ نظر آقای فتاحی برای ما مهم است.

تیم پارس جم صدرنشین هفته نخست رقابت های لیگ برتر از ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۳ بهمن در ورزشگاه تختی جم میزبان تیم فوتبال پیکان تهران است. 

