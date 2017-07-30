ورود آسان و سریع شرکت ها به بورس با راه اندازی کلینیک پذیرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس درخصوص افتتاح کلینیک پذیرش بورس گفت: مقررات مربوط به پذیرش پیچیده است و ممکن است شرکت هایی که علاقمند به حضور در بازار سرمایه هستند برای طی این روند، رعایت قانون و احراز شرایط پذیرش ابهاماتی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه نیازمند مشاوره پذیرش هستند، افزود: به همین دلیل سازمان بورس برای تسهیل شرایط پذیرش شرکت ها، مجوز مشاوران پذیرش را به برخی نهادها مثل کارگزاری ها، تامین سرمایه ها و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری اعطا کرد.

این مقام آگاه با اشاره به افتتاح کلینیک پذیرش در شرکت بورس گفت: راه اندازی این کلینیک نیز در راستای تحقق هدف تسهیل مسیر پذیرش برای شرکت های علاقمند به حضور در بازار سرمایه است.

به گفته عضو شورای عالی بورس با راه اندازی این کلینیک کارکنان شرکت بورس که در حوزه پذیرش اشراف کامل به قوانین دارند می توانند به شرکت ها کمک کنند تا در مسیر ورود به بازار سرمایه، ابهام های شان برطرف شود تا طی این مسیر و احراز شرایط راحتتر و سریعتر انجام شود.

محسنی تشکیل چنین ساز و کاری را مثبت دانست و گفت: با راه اندازی این کلینیک شرکت ها در شرایط راحتتری می توانند اقدام به احراز شرایط پذیرش در بورس کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت های باید برای ورود به بازار سرمایه ترغیب و تشویق شوند، گفت: البته بسیاری از کارشناسن معتقدند، کاهش مقررات و راحت تر کردن شرایط حضور شرکت ها در بازار سرمایه راهکار ترغیب و تشویق شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه نیست.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است باید مقررات درباره شفافیت اطلاعات، حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت ها با جدیت بیشتری اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه باید استانداردهای پذیرش افزایش یابد، اظهار داشت: با افزایش قوانین و استانداردها در مسیر پذیرش، اعتبار شرکت های بازار سرمایه بالا می روند.

به گفته محسنی افزایش اعتبار شرکت های بازار سرمایه باعث می شوند مراودات تجاری این شرکت ها در شرایط بهتری انجام شود و حتی خریداران محصولات این شرکت ها یا فروشندگان مواد اولیه و سایر طرف های تجاری آنها با اعتماد به عضویت شرکت در بازار سرمایه و شفافیت ناشی از این پذیرش اعتبار بیشتری برای شرکت قائل شوند.

این عضو شورای عالی بورس در پایان گفتگو با "سنا" گفت: در صورتی که در این زمینه استانداردهای بالاتری برای پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه وضع شود و قوانین قوی تر اجرا شود، شرکت ها برای کسب اعتبار بیشتر در بازار سرمایه ترغیب می شوند