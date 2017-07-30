به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه پیک بار مصرف برق امسال به ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید، گفت: این میزان در روز گذشته بالغ بر ۵۵ هزار و ۸۱ مگاوات رسید. البته خوشبختانه توانستیم شرایط را کنترل کنیم. از نظر اقتصادی وقت زیادی را صرف ساماندهی میزان مصرف کردیم، در حالی که در برخی مناطق شاهد رشد بیش از پنج درصد مصرف در ساعات اوج بودیم که در هیچ کجای دنیا تقریباً چنین روالی وجود ندارد.

او ادامه داد: سال گذشته میزان مصرف برق در زمان پیک ۵۲ هزار مگاوات بود. اگر مصرف به این ترتیب ادامه یابد، باید سالانه ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید ایجاد کنیم که چنین حجمی نیازمند ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد سرمایه است.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان خاموشی امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافت، تصریح کرد: در چهار سال گذشته با تلاش‌های انجام شده، توانستیم حدود ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولیدی نیروگاهی ایجاد کنیم و ۴۰۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری تا قبل از تابستان ۹۷ اضافه می‌کنیم؛ به این ترتیب ظرفیت تولید برق از ۸۰ هزار مگاوات عبور می‌کند.

به گفته فلاحتیان، صنعت برق یک بنگاه اقتصادی است و خودش باید با تکیه بر توانمندی‌های خود، آن را اداره کند؛ این در حالی است که در این زمینه ضعف قانونی نداریم، اما شهرداری‌ها باید کمک کنند. گاهی اخذ صدور مجوزهای لازم برای انجام عملیات‌های درون‌ شهری تهران به منظور توسعه و توزیع شبکه برق ماه‌ها زمان می‌برد و حتی سه تا چهار برابر هزینه کل پروژه را برای انجام عملیات حفاری درون‌شهری طلب می‌کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش تولید برق تهران در سال نیازمندیم، گفت: این رقم برای نیاز کل کشور ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که حتی کامل هم پرداخت نشده است؛ این در حالی است که در برخی از نقاط بسیاری از تجهیزات ما به طور صد درصدی زیر بار است.

طبق گفته فلاحتیان، سال آینده ۸۰ پروژه در زمینه صنعت برق در دست اقدام است.