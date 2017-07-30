حج۹۶تبلورهمبستگی باامت اسلامی/ پیگیریها برای فاجعه منا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر در این گزارش با اشاره به شعار حج امسال اظهار داشت: با توجه به مسائل و رُخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شعار حجِ امسال را، حج، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی انتخاب کردیم، تا با حفظ و حراست از عزت، کرامت و امنیت حجاج ایرانی، حج سالجاری را برگزار و با اعلام همبستگی با امت اسلامی، به فضل پروردگارحجی مطلوب، همراه با موفقیت و سربلندی را برگزار کنیم.

وی دراین گزارش تاکید کرد: درسالجاری پس ‌از چند دور مذاکره‌ وگفتگو و پذیرش خواسته‌های جمهوری‌اسلامی‌ایران زمینه برای انجام حج فراهم شد و همکاران ما و دیگر ارگانها و نهادهای مرتبط، با هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی و با کمی فرصت، زمینه را برای اعزام ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر ازحجاج کشور عزیزمان فراهم کرده‌اند.

قاضی عسکر اظهار داشت: پس از حوادث جانکاه و دردناک حج ۹۴، که جمعی از حجاج عزیز کشورمان در دو حادثه مسجدالحرام و منی به شهادت رسیدند، ملت شهید پرور ایران اسلامی، داغدار و قلوبشان جریحه‌دار شد، از آن زمان تاکنون، همواره در چند جبهه پیگیر امور مربوط به شهدای آن دو حادثه بزرگ بوده‌ایم، از یکسو با همکاری و همراهیِ بنیاد شهید و امور ایثارگران، کلیه خانواده‌های محترم، تحت پوشش کامل بنیاد قرار گرفتند و از سوی دیگر نسبت به تهیه گزارش و مستنداتِ مربوط به چگونگیِ پدید آمدنِ این دو حادثه، جمع‌آوری مدارک، تصاویر، فیلم‌ها و مصاحبه با شهود و چگونگی پیگیری حقوقی و بین‌المللی اقدام، و دلائل و مستندات خود را تدوین و برای وزیرحج کشور عربستان نیز ارسال کردیم تا در کمیته مربوطه مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد. همچنین مبانی فقهیِ مشترک میانِ شیعه و سنی، مبنی بر لزوم پرداختِ دیه و غرامت به بازماندگانِ محترم شهدا، همچون قاعده قتیل الزحام، به صورت استدلالی تهیه و در اختیار کشور میزبان قرار گرفت. علاوه بر آن، برای پیگیری حقوقی، وکیلی از خود عربستان انتخاب شد تا به وکالت از سوی جمهوری اسلامی ایران در محاکم آن‌کشور امور را پیگیری‌کند و به فضل پروردگار در موسم حج۹۶ نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری‌ها را ادامه خواهیم داد، البته متأسفانه تا این تاریخ هنوز گزارش نهایی منتشر نشده است و دیه و غرامت نیز به بازماندگان پرداخت نشده است.

سرپرست حجاج ایرانی اظهار داشت: پس از حوادث حج سال ۹۴، متأسفانه به جای پرداختن به موضوع اصلی و پدید آورندگان این حوادث، عده‌ای فرصت طلب در خارج کشور و جمعی نیز در داخل، اصل فریضه عبادی سیاسی حج را زیر سئوال برده و فضای سنگینی را علیه کسانی که سالهای متمادی، در انتظارِ انجامِ تکلیفِ الهی بودند بوجود آوردند، و چیزی نمانده بود تا حج و حج‌گزاری را به عنوان یک عمل ضد ارزشی در جامعه معرفی کنند، لیکن به فضل پروردگار و با عنایات حضرتعالی، و حمایت‌های مراجع عظام تقلید، شورایعالی امنیت ملی و هوشیاری مردم شریف ایران اسلامی، و با ثبت نام ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر در کاروانها، این توطئه خنثی شد و هم اکنون نیز تعداد زیادی به صورت رزرو ثبت نام کرده و ملتمسانه خواستار اعزام به حرمین‌شریفین‌اند، اینجانب وظیفه خود می‌دانم تا از صمیم قلب از این عزیزان تشکر و سپاسگزاری کنم و از اینکه خدمتگزار مردمی متدین، فهیم، انقلابی و آگاه به زمان هستم برخود می‌بالم .

وی عنوان کرد: همانگونه‌که استحضار دارید، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در سال ۹۵ تمامی تلاش خود را برای اعزام حجاج به حرمینِ شریفین انجام دادند، اما به دلیل عدم تحقق شرایط جمهوری اسلامی ، متأسفانه حج سال ۹۵ تعطیل و مردم عزیز کشورمان از رفتن به حج محروم شدند.