به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای، در آستانه‌ ایام حج ابراهیمی و آغاز اعزام حجاج بیت‌‍الله‌الحرام به سرزمین وحی، دست‌اندرکاران و کارگزاران حج کشورمان، صبح امروز با رهبرانقلاب دیدار کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای اظهار داشتند: حج بیشترین ظرفیت اجتماعی را دارد؛ حج جایی برای ابراز عقیده‌ی امت اسلامی است. امام می‌گفتند حج بی برائت را قبول ندارند. الان قضیه‌ مسجدالاقصی مطرح است؛ صهیونیست‌ها جری و گستاخ شده‌اند و به خود حق داده‌اند که به صاحبان مسجدالاقصی سخت بگیرند و مانع آنان شوند.

ایشان تاکید کردند: امت اسلامی کجا بهتر از حج می‌تواند پیدا کند که درباره‌ مسجدالاقصی اظهارنظر کند؟ اظهار موضع درباره‌ حضور شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه جایش کجاست؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: نفس اینکه امسال توفیق حج برای مردم ما پیدا شد، خبر خوبی است. مسئولین کشور در هر سه قوه، اطراف قضیه را سنجیدند و تصمیم گرفتند امسال حج برگزار شود.

ایشان با اشاره به اهمیت موضوع امنیت حج تاکید کردند: مسئله‌ امنیت حجاج مهم است؛ ما قضایای حج ۹۴ را فراموش نمی‌کنیم. امنیت حجاج بر عهده‌ کشوری است که حرمین شریفین در اختیار اوست. دولت‌های دیگر هم درباره‌ امنیت حجاج مطالبه کنند؛ باید امنیت و ایمنی و عزت و رفاه حجاج محفوظ بماند. مراقب باشیم قضایای مسجدالحرام و منا نباید تکرار شود.

اظهارات مقام معظم رهبری بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت. سایت های خبری لبنان به پخش فرمایشات ایشان پرداختند.

العهد در این باره نوشت: حج مکانی برای اظهار عقیده امت اسلامی است. قضیه فلسطین نباید فراموش شود و موضوع فلسطین محور اصلی قضایا در جهان اسلام است.

شبکه المیادین ضمن پوشش بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حج نوشت: رهبر عالی ایران خواستار اجتناب از هر اقدامی که وحدت مسلمانان را در حج خدشه دار می کند، شدند. این شبکه همچنین ادامه داد: آیت الله خامنه‌ای در جریان اظهارات خود درباره حج بر لزوم حفظ «وحدت اسلامی» تأکید کردند. ایشان همچنین اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران حوادث تلخ دو سال گذشته در حج را فراموش نکرده است؛ حوادثی که دیگر نباید تکرار شوند.

شبکه المنار نیز ضمن پوشش بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حج گزارش داد: امام خامنه ای تاکید کرد که حج بهترین مکان برای بیان مواضع درباره مسجد الاقصی و حضور آمریکا در منطقه است.