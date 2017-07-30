به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه برای اولین بار به تعریف مشترک رسیدیم که به معتادان متجاهر به‌عنوان یک بیمار نگاه کنیم و نه یک مجرم، لذا پیاده‌سازی و سامان‌دهی معتادان متجاهر در برنامه شش استان کشور پیاده‌سازی شد، ابراز داشت: به‌منظور توانمندسازی بهبودیافتگان و حمایت‌های روانی و اجتماعی آن‌ها برای اشتغال این قشر از جامعه ۱۰درصد از وام ۹۰۰میلیارد تومانی اشتغال‌زایی در اختیار بهزیستی به این افراد تعلق خواهد گرفت تا بتوانند به چرخه اجتماع و تولید بازگردند.

وی با تأکید بر اینکه اولویت سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید بر روی پیشگیری بناشده است چراکه مقرون‌به‌صرفه و اثربخشی بیشتری در جامعه دارد، گفت: باید پیشگیری را در جامعه نهادینه کنیم و در اجرا به آن پرداخته و برای هر گروه سنی دستورالعمل داشته باشیم.

منحنی سن اعتیاد در حال سقوط و به سمت زنان است

رئیس سازمان بهزیستی بابیان اینکه در شیوع شناسی اعتیاد با همکاری وزارت کشور، دو میلیون و هشتصد هزار نفر طی یک هفته گذشته و چهار میلیون و هشتصد هزار نفر در یک سال گذشته مصرف‌کننده مواد مخدر شناسایی شدند، ابراز داشت: در این راستا از بین گروه ۱۵ تا ۲۵ سال به ازای هر شش مرد یک زن دچار اعتیاد بود و در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰سال ۱۶مرد به اعتیاد دچار بودند که نشان می‌دهد منحنی سن اعتیاد در حال سقوط و به سمت زنانه شدن پیش می‌رود.

محسنی بندپی بابیان اینکه در قطب اقتصادی کشور ۲۱ الی ۲۲ درصد شاغلان عسلویه دچار اعتیاد شدند، تصریح کرد: وجود اعتیاد در محیط‌های کاری نشان می‌دهد از پیوست‌های اجتماعی که باید در محیط‌های عمومی به کار گرفته می‌شد، غفلت کردیم لذا با همکاری وزارت تعاون، وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی توانستیم یک سند پیشگیری از اعتیاد را در محیط‌های کاری تدوین کنیم.

وی افزود: افراد دو مرکز نگه‌داری کودکان زیر ۱۷ سال در سیستان و بلوچستان را مورد بازدید قراردادیم که بررسی‌ها نشان داد فرزندان دارای مادران معتاد بیشتر دچار خطر بودند، اگر تمام انرژی و توان را به سمت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هدایت نکنیم می‌تواند در درازمدت به یک آسیب مهم تبدیل شود.

کاهش نرخ طلاق کشور در مشهد

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به راه‌اندازی ثبت الکترونیکی طلاق در مشهد مقدس، ابراز داشت: این شهر بیشترین نرخ طلاق را در کشور داشت که با راه‌اندازی این سامانه، طلاق افراد قبل از ثبت در دادگاه ابتدا در سامانه بهزیستی ذخیره و این افراد از مشاورهای به هنگام و تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

محسنی بندپی در ادامه تصریح کرد: این طرح به‌صورت پایلوت طی یک سال به اجرا درآمد و هم‌اکنون کاهش ۳۰درصدی مراجعان به دادگاه و کاهش ۸.۱ درصدی طلاق را شاهد هستیم و این در پنج شهر دیگر خراسان رضوی تعمیم داده شد که در تلاشیم تا در ۱۱ استان با نرخ طلاق بالا این کار را ادامه دهیم و باید گفت خوشبختانه.

وی بابیان اینکه خوشبختانه نرخ طلاق در استان سمنان از متوسط کشوری پایین‌تر است، افزود: ۲۴تا ۲۵ درصد طلاق‌ها در همان سال اول زندگی و ۴۷ درصد در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و این نشان می‌دهد که باید بر روی جوانان و افرادی که در شرف تشکیل زندگی مشترک هستند، کار بسیاری انجام شود لذا استراتژی‌ها را روی محورها طراحی و اثربخشی آن‌ها را مورد پایش قراردادیم.

راه‌اندازی اورژانس اجتماعی برای شهرهای بالای ۵۰هزار نفر

رئیس سازمان بهزیستی بابیان اینکه درحال‌توسعه ۱۵۰اورژانس اجتماعی در کشور هستیم، ابراز داشت: از بدو تأسیس اورژانس اجتماعی در سال ۷۸ تا سال ۹۲ حدود ۱۴۰ مورد و تا ابتدای سال ۹۶ به میزان ۹۰اورژانس افتتاح و راه‌اندازی شد و امسال نیز برای همه شهرهای بالای ۵۰هزار نفر اورژانس اجتماعی را خواهیم داشت چراکه این نهاد مداخله به عینه تخصصی در بحران‌های خانوادگی را بر عهده دارد.

محسنی بندپی در ادامه تصریح کرد: اثربخشی این نهاد در سال ۹۴ نجات دادن چهار هزار و ۲۴۰نفر از خودکشی و در سال ۹۵ به میزان پنج هزار و ۲۵۰نفر در کل کشور بود.

وی بابیان اینکه رویکرد اجتماع مدار، اثربخشی کار را بهترمی کند، ابراز داشت: هرکجا از ظرفیت‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کردیم کار روان‌تر و اثربخشی آن بیشتر شد که یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی در شاهرود استقرار درمان اجتماع‌محور و بنیاد ژنتیک است که در ماده ۷۵ قانون برنامه ششم مصوب کردیم برای پیشگیری از تولد ۲۵ تا ۳۰هزار معلولی غربال‌گری ژنتیک الزامی شود.