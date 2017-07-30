به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ جبار علی حسین اللعیبی، وزیر نفت عراق پس از دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره محور مذاکرات اظهارکرد: نشست امروز ما در چارچوب نشست پیشین و برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز بود.

وی با بیان این که روابط تهران-بغداد بسیار مستحکم است، افزود: ما در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در خصوص انتقال نفت کرکوک به پالایشگاه‌های ایران بحث کردیم. همچنین در زمینه برداشت از میدان‌های مشترک نفتی صحبت کردیم و پیشرفت خوبی در مذاکرات داشتیم و قرار شده است که کمیته‌های فنی ۲ طرف بیش از پیش فعال شوند.

به گفته وزیر نفت عراق، طی امسال یا سال آینده تفاهم‌نامه مشترکی در زمینه تولید نفت از دو میدان مشترک (خرمشهر و نفت شهر جنوبی) خواهیم داشت.

العیبی، بهره برداری از گاز عراق، آموزش کارآموزان، ارسال تجهیزات ایران به عراق و انتقال گاز ایران به بغداد و بصره را محورهای مورد مذاکره با وزیر نفت ایران عنوان کرد و افزود: جلسه امروز در تکمیل سفر پارسال وزیر نفت ایران به بغداد است تا بتوانیم به نتایج مطلوب طرفین دست یابیم.

وی با بیان این که در دیدار امروز همچنین به بازار جهانی نفت نیز پرداختیم و خواستار این شدیم همکاری‌هایمان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بیشتر شود، یادآور شد سفر ما بسیار خوب و پربار بوده است.

وزیر نفت عراق درباره این که آیا ایران و عراق در اوپک برای تثبیت و افزایش قیمت جهانی نفت با هم همکاری خواهند کرد، افزود: عراق به‌طور کامل به مصوبه‌های اوپک احترام می‌گذارد و ما از طرف دولت عراق دستور داریم که باید به مصوبه‌های اوپک پایبند باشیم.