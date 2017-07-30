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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۱۲

رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

تدوین سند گیاهان دارویی استان/ ظرفیت بالای استان در گیاهان دارویی

تدوین سند گیاهان دارویی استان/ ظرفیت بالای استان در گیاهان دارویی

یاسوج- رییس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سند گیاهان دارویی استان تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نیکروز شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد گیاهان دارویی افزود: این سند برای عملیاتی شدن به امضای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و استاندار رسیده است.

نیکروز اظهار داشت: کارگروه گیاهان دارویی به ستاد ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود:  سند گیاهان دارویی به دستور استاندار در شورای برنامه ریزی مطرح و سپس نسبت به ابلاغ آن اقدام می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان، گیاهان دارویی را یک ظرفیت بالقوه برای استان دانست و افزود: باید از چنین پتانسیل هایی برای توسعه استان استفاده کرد.

نیکروز با اشاره به کمبود شرکت های دانش بنیان در استان گفت: استان حداقل ظرفیت ۱۰ شرکت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی را دارد.

کد مطلب 4045684

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