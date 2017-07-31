به گزارش خبرنگار مهر، محمود افشاردوست در واکنش به درگیری دو ملی پوش تیم والیبال و برخورد سرمربی تیم ملی با این موضوع گفت: متاسفانه روز گذشته مشاجره ای بین محمد موسوی و عادل غلامی رخ داد که در نهایت به ورود کولاکوویچ به ماجرا و کنار گذشاته شدن عادل غلامی منجر شد.

وی افزود: فدراسیون والیبال از این تصمیم حمایت می کند. طبق گزارشات و همچنین مشاهدات حاضرین در تمرینات و آنچه که بیش از همه ما را ناراحت کرد، ترک تمرین و اختلال در نظم تمرین تیم ملی بود که البته این مساله با تصمیم کولاکوویچ و کادر فنی همراه شد.

دبیر فدراسیون والیبال ادامه داد: همیشه در بحث توسعه کار و تقویت مسایل مختلف، اختلاف نظر وجود دارد اما این اختلاف نباید به درگیری و تعطیلی تمرینات بیانجامد. آن هم بدون توجه به نظر و برنامه های سرمربی که به نظم و انضباط اردو حساسیت فراوانی دارد.

افشاردوست خاطر نشان کرد: در دنیای حرفه ای چنین اقداماتی هیچ جایگاهی ندارد و تصمیم کنار گذاشتن غلامی، تصمیمی بود که سرمربی تیم ملی بعد از نشست و جلسه فوری در این خصوص اتخاذ کرد.

وی در ادامه به شکست عجیب تیم امید ایران برابر تیم اندونزی اشاره کرد و گفت: نتیجه کسب شده واقعا غیرمنتظره و عجیب بود و این موضوع را باید پذیرفت، اما تیم مامید تا قبل از دیدار با اندونزی به خوبی نتیجه گرفت و تا قبل از مرحله پلی آف نیمه نهایی توانست بازیهای خوبی ارائه دهد.

دبیر فدراسیون والیبال در پایان گفت: البته اینکه چرا در بازی با اندونزی دو ست جلو باشیم و در شست شوم هم به رغم برتری نتیجه را واگذار کنیم باید بررسی شود. تیم امید باید بزودی به عنوان نماینده آسیا در قهرمانی جهان به میدان بود و باید همان تیمی شود که همه از آن انتظار دارند.