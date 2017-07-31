برگزاری چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عطائی نژاد با اشاره به لزوم ارتقای مستمر و روزافزون سطح کیفی فعالیت های روابط عمومی ها بیان کرد: روابط عمومی به عنوان یک عملکرد مدیریتی ، نقش بسیار مؤثری در موفقیت سازمان ایفاء می کند و زمینه لازم برای تحقق برنامه ها و فعالیت های سازمان را در درون و بیرون سازمان فراهم می نماید بر همین اساس باید تلاش نمود تا روز به روز بر سطح کیفی خدمات آن افزود.

دبیر چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس با اشاره به محور های ارزیابی این جشنواره اظهار داشت: این دوره از جشنواره در ۱۳ بخش نشریه درون سازمانی، ویژه نامه، کتاب، بروشور و کاتالوگ ، پوستر ، آگهی و رپرتاژآگهی، عکس، فیلم و تیزر، تبلیغات محیطی، وب‌سایت، مولتی مدیا، نرم افزارهای کاربردی و انتخاب کارشناس برتر روابط عمومی برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن روابط عمومی فارس در ادامه به مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: مدیران وکارشناسان روابط عمومی کلیه بخش های دولتی ، غیر دولتی ، عمومی و خصوصی می توانند با مراجعه به سایت مربوطه در یک ، چند و یا کلیه بخش های جشنواره شرکت کنند و آثار خود را تا دوم شهریورماه سال جاری به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

عطایی نژاد در پایان اظهار داشت: در مراسم اختتامیه جشنواره روابط عمومی های برتر فارس که در شهریور ماه با حضور مسئولین برگزار خواهد شد به صاحبان آثار برتر ، تندیس ، لوح تقدیر و کمک هزینه ۴ میلیون ریالی سفربه مشهد مقدس اهدا خواهد شد.